NEĆE MOĆI: Parada mišljenja

U "Radaru" ima raznih mišljenja. Problem je što im je mišljenje previše apstraktno da bi se uklopilo u realnost i činjenice

Svako ima mišljenje, što bi ono rekli, pa i Vesna Mališić, glavna i odgovorna urednica luksemburškog nedeljnika "Radar". Štaviše, njoj je toliko stalo da nesputano drugim ljudima pokazuje svoje mišljenje (a ono, prema mom mišljenju, i nije baš neko) da je u svom nedeljniku napravila rubriku "Mišljenja". Nemojte pogrešno da me shvatite. Nije problematično imati mišljenje nego to kada je neko mišljenje zasnovano na mišljenju, a ne na činjenicama, što je čest slučaj s bivšom političkom komesarkom okupiranog NIN-a i njenim saradnicima.

Tako je, na primer, njen glavni urednik u NIN-u, a sada urednik "Ekonomije" u "Radaru", Milan Ćulibrk svojevremeno bio mišljenja da je Vučićeva najava da će prosečna plata do kraja te 2019. godine iznositi 500 evra - neostvariva. Toliko je bio siguran u svoje mišljenje, da je rekao da će, ako se to desi, podneti ostavku na mesto glavnog urednika. Ostao je glavni urednik sve dok nisu kolektivno napustili NIN ne zbog toga što se Vučićeva prognoza nije ostvarila nego jer se njegovo obećanje nije održalo. Makar ne neopozivo.

Počnimo od prvog mišljenja njenog najnovijeg mišljenja objavljenog pod naslovom "Upotreba mišljenja". Pardon, naslov je "Upotreba vojne parade". Kaže ona da "posle traumatičnih ratova na prostoru bivše Jugoslavije, malo kome je bilo do tenkova na ulicama, čak i u formi paradnog vojnog spektakla" i da ih "zato nije bilo gotovo 30 godina pre nego što se Aleksandar Vučić popeo na politički tron". Na osnovu čega (osim svog i mišljenja najbližeg okruženja) je ona došla do zaključka da malo ko voli vojne parade? Pošto o tome, valjda, pričamo. Ili se implicira da će se sa gaženja naroda hamerima promovisanog na N1 preći na gaženje naroda tenkovima, pa su avangardno počeli to da promovišu u "Radaru"?

Činjenica je da tih gotovo 30 godina nije bilo vojnih parada, ali razlog je, možda, nešto drugo, a ne da narod ne voli da vidi sjaj svoje vojske. Možda do Vučićevog "penjanja na politički tron" tog sjaja nije bilo. Da se ne vraćamo sad na opšte mesto s topljenjem (ili sečenjem) tenkova. U vreme pre Vučićevog dolaska na vlast, novinari, istina je, nisu vođeni da izveštavaju sa vojnih parada i sličnih prikaza oružane moći, nego, na primer, na uništavanje protivvazduhoplovnih sistema "Strela 2M" koje su, po nalogu SAD, masovno uništavane (10.000 raketa i 400 lansera) između 2001. i 2010. kao "neperspektivnog sredstva". I sam sam 2004. prisustvovao jednom činu ovog spektakla u Nikincima kada je, uz nadzor američkog ambasadora Vilijama Montgomerija, u jednom danu uništeno oko 7.000 raketa. A one, iako vremešne, pokazale su se kao vrlo efikasne za uništavanje krstarećih raketa za vreme NATO agresije i prikazane su i na jučerašnjoj paradi uz modernije francuske "mistrale". Još zanimljivije, Nemačka je sačuvala "strele 2M" iz arsenala Istočne Nemačke i poslala ih 2022. Ukrajini. Nije ih uništavala pred očima američkog ambasadora.

Drugo mišljenje je da Vučić "voli da se ugleda na moćnu Kinu, Rusiju, Indiju ili Francusku (a na koga bi drugo) i da se meri recimo sa Hrvatskom" iz čega proizlazi da samo ove države organizuju vojne parade. Uz to što ne vidim šta je problem sa ovim državama, posebno s Francuskom, na ironično pitanje "a na koga bi drugo" može da se da neironičan odgovor - na svih 27 država članica Evropske unije plus Veliku Britaniju koje su samo tokom poslednjih godinu dana imale neku vojnu paradu ili značajniji prikaz vojnih sredstava. Da krenemo azbučnim redom - Austrija 26. oktobra 2024, Belgija 21. jula, Bugarska 6. maja, Španija 12. oktobra 2024.

Vesna Mališić je i mišljenja da se time što je na jučerašnjoj paradi učestvovalo 10.000 pripadnika Vojske Srbije što je, kako kaže "mnogo više nego u jednoj Francuskoj, Kini ili Americi" - u Francuskoj je bilo oko 7.000, u Kini više od 10.000 i u SAD 6.600, što i nije "mnogo manje" - "suštinski bruka Vojske Srbije pred svetom". Ne znam u čemu se sastoji ta bruka, ali to je Mališićkino mišljenje.

Ipak, najupečatljivije od svih ovih mišljenja je ono da ovom paradom pokazuje da "Srbija treba da se brani od sopstvenih građana, jer drugi neprijatelji, za ovu vlast, nisu na vidiku". Ako zanemarimo poistovećivanje vlasti sa Srbijom koje me od Mališićeve malo iznenađuje, šokantno je to da glavna i odgovorna urednica jednog političkog nedeljnika, pa makar on bio i luksemburški, ne vidi nikakve pretnje po Srbiju bez obzira na vlast (istorija nas je naučila da, na primer, pobune albanskih terorista mogu da se dese i sa Đinđićem na mestu premijera). Šta je potrebno, kratkovidost ili razrokost, da se ne vidi formiranje čudnovatih saveza u regionu, pretnje Republici Srpskoj, na Kosovu i Metohiji." Uostalom, šta ćemo ako Rusi izbiju na Dunav, kako da se branimo od te "horde s istoka"? Cela Evropa u frci, samo mi nemamo neprijatelje na vidiku? Da li se, sledstveno nedostatku neprijatelja na vidiku, treba vratiti topljenju, umesto modernizovanju tenkova?

A ima i drugih mišljenja u "Radaru". Onih kvaziduhovitih poput mišljenja Nenada Milisavljevića koji bi rado gledao kako "vojska iz haubice ispaljuje Dragana J. Vučićevića u pravcu Bugarske". Zašto Vučićevića je jasno svakome ko išta zna o otvorenosti za drugačija mišljenja u blokaderskim krugovima, ali zašto u pravcu Bugarske? Vučićevića bi iz te perspektive više smisla imalo ispaljivati u pravcu Mađarske kod drugog neprijatelja slobode i tolerancije Viktora Orbana. Da li se radi o nekom elitizmu jer Mađarska deluje mnogo finije od Bugarske? Ako već mora ka Bugarskoj, šta fali programskom direktoru Slobodanu Georgievu? On se i ovako sam ispaljuje na dnevnoj bazi.