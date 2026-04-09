ZA VASKRS SVI PUTEVI VODE U VRNJAČKU BANJU: Vodeće turistički centri u Srbiji popunjeni za praznike oko 90 odsto

VRNjAČKA Banja je najtraženija destinacija u Srbiji za predstojeće vaskršnje praznike, gde je rezervisano 95 odsto smeštaja. I ostali vodeći centri u našoj zemlji očekuju sličnu, odličnu popunjenost od oko 90 procenata, poput Zlatibora, Kopaonika, Sokobanje, Vrdnika, Prolom, Kuršumlijske i Lukovske banje.

Foto: Nenad Milojevic / Alamy / Profimedia

Kako za "Novosti" kaže državni sekretar u Minstarstvu turizma Uroš Kandić, visoka posećenost biće i na ostalim destinacijama koje su predviđene za porodični odmor, poput Tare, Zlatara, Rudnika i Divčibara. Za praznike će kod nas najviše biti domaćih turista i gostiju iz najbližeg okruženja - Severne Makedonije, Bosne i Hercegovine, Crne Gore, Bugarske i Rumunije.

Kandić ukazuje na odličan trend rasta turističkog prometa od početka godine.

- Za vaskršnje praznike će samo biti nastavljeni pozitivni trendovi u turističkom prometu iz prvog kvartala, budući da je od 1. januara do 6. aprila ove godine Srbiju posetilo blizu 950.000 turista, što je povećanje od skoro osam odsto u odnosu na isti period protekle godine - navodi naš sagovornik. - Pri tome, domaći gosti su u porastu za 9,7 odsto, a strani za šest procenata.

Kandić posebno naglašava značaj oporavka prometa turista iz Srbije, jer su mnogi stagnaciju iz prethodnog perioda pripisivali činjenici da naša zemlja nije uspela da izgradi dovoljnu konkurentnost da zadrži domaćeg gosta.

- Od početka godine do 6. aprila, u banjskim centrima u Srbiji je bilo blizu 100.000 domaćih posetilaca, što je apsolutni rekord do sada i za 15 odsto bolji rezultat nego u isto vreme 2025. godine.

Kako ukazuje, od početka 2026. posete stranih turista našoj zemlji se u kontinuitetu povećavaju, što pokazuje međugodišnji rast u januaru od jedan odsto, februaru šest, a u martu 10 procenata.

- Ove godine je naglasak na gostima iz regiona koji se nakon prošlogodišnje stagnacije vraćaju u rekordnom broju - ističe Kandić. - Najveći rast poseta u odnosu na isti period prošle godine zabeležen je kod turista iz Severne Makedonije - 28 odsto, zatim iz BiH i Grčke 17 procenata. Slede gosti iz Hrvatske sa 15 odsto više poseta nego lane, iz Rusije 11 odsto, Crne Gore 10, Bugarske šest i iz Turske je bilo više turista za dva procenta.

Kada je reč o destinacijama, Kandić navodi da su najveći broj dolazaka turista od početka godine zabeležili Beograd, Zlatibor, Kopaonik, Vrnjačka Banja i Novi Sad.

- U odnosu na isti period prošle godine, procentualni rast je za Zlatibor 13 odsto, Novi Sad 12, Vrnjačku Banju 11 procenata, dok za Beograd iznosi četiri, a za Kopaonik tri odsto.

Biraju naše destinacije INTERESOVANjE građana Srbije za putovanja u inostranstvo tokom vaskršnjih praznika palo je za trećinu u odnosu na prošlu godinu zbog aktuelne situacije na globalnom nivou i neizvesnosti. Toliko je smanjena potražnja i za stranim destinacijama u letnjoj sezoni, posebno kada su u pitanju Turska, Egipat i Kipar. Ova okolnost mogla bi se dobro odraziti na domaći turizam. - Očekujemo da jedan deo naših građana, koji su planirali odlazak na te strane destinacije, letnji odmor provede u Srbiji. Ako je suditi po trendovima za prva tri meseca, očekujemo turistički bolju godinu, nego što je to bila 2025. i kada su u pitanju dolasci, ali i kada je u pitanju devizni priliv od turizma.