IDETE NA DALEKE DESTINACIJE: Evo kako se osigurati od otkazivanja letovanja pred "daleki put"
"NA našem tržištu na postoje polise osiguranja od otkazivanja letova", počinje Aleksandar Seničić, direktor Nacionalne asocijacije turističkih agencija Srbije (YUTA), odgovarajući na pitanje naših novinara - Šta se savetuje turistima, kako da se osiguraju od otkazivanja letovanja ako idu na daleke destinacije?
- Na našem tržištu ne postoje polise osiguranja od otkazivanja letova, naime ako kupuju karte kod redovnih kompanija, a ne low cost kompanija, kompanije imaju obavezu da ih prevezu na polaznu tačku preko alternativnih aerodroma - navodi Seničić.
Ipak, on ističe da postoji i jedan slučaj kada tako nešto nije moguće.
- Osim u slučaju koji smo imali i imamo i dalje, kada tako nešto nije moguće (rat je, a kompanije se nalaze u tim zemljama i ne mogu da lete)... u tim slučajevima putnici snose troškove dodatnih letova, uz mogućnost da im se isplati novac za nerealizovani let koji je kupljen - rešava dilemu Seničić.
