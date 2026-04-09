TURISTIČKI BISERI JADRA, VUKOVOG ZAVIČAJA: Od Drine do Gučeva, Cera, Banje Koviljače,Tršića i Tronoše (FOTO)

TURISTIČKI dragulji lozničkog kraja, zavičaja Vuka Stefanovića Karadžića, i po broju i po zanimljivim sadržajima, dugo već, veliki su "mamac" mnogim turistima iz zemlje i inostranstva. Sve je razvijeniji i crkveni turizam, a najviše gostiju dolazi u Banju Koviljaču i uz samu obalu Drine, gde postoje kapaciteti i za ljude sa najdubljim džepovima.

Banja Koviljača, u kojoj je, uz lečenje, vazda bio razvijena zabava i razonoda, tako i danas ima provode za nezaborav. I ne samo u čuvenoj banjskoj dvorani "Kur-salon", koja je, još u doba Karađorđevića koji su je obožavali kao svoje čedo, već i u drugim zdanjima sa atraktivnim ponudama od velnesa do dobre svirke, ića, pića....

I, kao i nekada, ovde se spajaju provodi, kulturni i duhovni sadržaji, jer se brine o potrebi baš svakog gosta. Mnogi su oni koji stižu iz rasejanja, ali i stranci sve više vole Koviljaču, ne samo zbog lekovitih svojstava voda i blata i rehabilitacije. Smeštena u podnožju Gučeva, nedaleko kod Drine, gostima nudi popularnu "Žićinu plažu", a onda se nastavljaju i plaže nizvodno prema Loznici, ali i uzvodno ka Malom Zvorniku.

Mnogi vlasnici kuća, vikendica, ali sve više i vila otvorili su vrata za goste, pa je odmor kraj Drine postao neka vrsta hita hitova za turističke potrebe. Na Drini su sjajna etno sela, gde su, kao u Gornjoj Koviljači, razni sportski tiristički i kulturni sadržaji tokom čitave godine, tereni za sport na pesku i oni "pravi", parkovi sa omiljenim domaćim životinjama, mogućnost vožnje Drinom čamcima, ali i odlazak na pešačenje po Gučevu.

Neke ture vode do Ravne Gore, dobro organizovane i spremne za svakog gosta. Deo plaža je uređen, kao i ostrvca na njima na kojima je najlepše sunčanje ali, često, i mogućnost da slušaju i muziku "na uvce".

Spavanja kraj Drine moguća su i u kućama od potpunih prirodnih materijala u uslovima u kojima su živeli naši davni preci. Tu su i sojenice, uz obavezni miris jela po receptima naših staramajki, koji se spremaju od namirnica iz gotovo netaknute prirode.

Turistima je na raspolaganju i uživanje u Banji Badanji, na Ceru, jer Loznica ima sreću da ima dve jako lekovite banje. U blizini tog odmarališta i lečilišta je Tekeriš i čitav kraj kao poprište čuvene Cerske bitke, koja je predstavljala prvu savezničku pobedu u Velikom ratu.

U Tekerišu je Muzej junacima Velikog rata i spomenik na kom piše "Vaša dela su besmrtna". Na Ceru su prelepe šume, prava "industrija" kiseonika, lepi vidikovci, mnogi izbori, lekovito bilje, divlje životinje kao i na Gučevu, iznad Loznice i Banje Koviljače.

A, na pomenutom Gučevu, na čijem je vrhu spomenik junacima iz Velikog rata, je i zona gde je najveća koncentracija kiseonika, posle one kod Han Pijeska u Republici Srpskoj, što je utvrđeno još pre više od 120 leta. Tršić, rodno selo Vuka Stefanovića Karadžića, u čijem je središtu Vukova spomen kuća, više muzeja, letnja pozornica, vodenice, staze, dobri restorani, ali i mesta za višednevni smeštaj, uz sportske terene, nazaobilazno je za turiste koji dolaze u ovaj kraj.

Mnogi odatle odlaze do Manastira Tronoše, Nemanjića zadužbine iz srednjeg veka, u kojoj je prvu pismenost stekao Vuk Karadžić, otac naše pismenosti i kulture, a njen iguman Stefan Jovanović kanonizovan (Sveti Stefan Tronoški), gde je nastao čuveni "Tronoški rodoslov"... Uz manstirsko zdanje je česma "Devet Jugovića" iz koje izlazi deset velikih slapova vode, čiste planinske, koju su, po predanju, godinu dana, pre Boja na Kosovu, podigli Jugovići sa svojim ocem starim Jug Bogdanom, bogate šume, čije svako stablo izleda kao voštanica, kao one od čistog voska visoke više od metar i po i teške više od 50 kilograma koje samo ova svetinja baštini.

Gosti vole da idu i u Manstir Čokešinu, kod Loznice, prema Šapcu, gde je drevna sjajno uređena bogomolja, spomenik junacima epski opevanog Boja na Čokešini od pre 222 leta, sa bogatim duhovnim sadržajima i prirodom koja nikog ne ostavlja ravnodušnim. U ovoj bogomolji se sprema i "kozlac", koji koriste mnogi ljudi, sa svih strana zemlje i sveta, koji biju bitku protiv najtežih bolesti.

Loznički kraj ima više etno sela, svaki zanimljiv na svoj način, u kojima gosti bukvalno izvoljevaju šta žele da jedu, uz smeštaj od onog iz drevnih vremena do najsavremenijih. U nekima od njih gosti mogu da nauče kako se sprema zimnica, stara jela, ali i da predu vunu, štrikaju, da uđu u tajne starih igara poput "prstena", da zapevaju pesme naših predaka, osete atmosferu nekadašnjih prela i posela.