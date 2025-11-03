TIP

KVOTE "PADALICE": Kladionice pomažu i ovog ponedeljka

Тип редакција

03. 11. 2025. u 10:30

ZA danas smo vam izdvojili nekoliko utakmica na kojima su kvote u padu.

FOTO: Tanjug/AP/Joanna Chan

BUGARSKA PRVA LIGA

15.00 Beroe - Lokomotiva Sofija 1929 2 (sa 3,30 na 2,20)

GRČKA SUPERLIGA

16.00 Asteras Tripolis - OFI GG (sa 1,90 na 1,75)

AZIJSKA LIGA ŠAMPIONA

17.00 Al Duhail - Šabab Al Ahli Dubai 2 (sa 2,75 na 2,35)

17.00 Traktor - Al Šorta UG 0-2 (sa 2,15 na 1,90)

ENGLESKA PREMIJER LIGA

21.00 Sanderlend - Everton UG 0-2 (sa 1,67 na 1,55)

