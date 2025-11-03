KVOTE "PADALICE": Kladionice pomažu i ovog ponedeljka
ZA danas smo vam izdvojili nekoliko utakmica na kojima su kvote u padu.
BUGARSKA PRVA LIGA
15.00 Beroe - Lokomotiva Sofija 1929 2 (sa 3,30 na 2,20)
GRČKA SUPERLIGA
16.00 Asteras Tripolis - OFI GG (sa 1,90 na 1,75)
AZIJSKA LIGA ŠAMPIONA
17.00 Al Duhail - Šabab Al Ahli Dubai 2 (sa 2,75 na 2,35)
17.00 Traktor - Al Šorta UG 0-2 (sa 2,15 na 1,90)
ENGLESKA PREMIJER LIGA
21.00 Sanderlend - Everton UG 0-2 (sa 1,67 na 1,55)
BONUS VIDEO: Šampioni u fokusu: Anđela Vuković | Radoznalost je njena supermoć
Preporučujemo
NAŠI PREDLOZI: "Tip" - tiket za ponedeljak
03. 11. 2025. u 07:00
LAGANO DOLAZI: Tip predlog za "sigurica tiket" sa dve realne kvote
03. 11. 2025. u 08:06
3+ TIKET ZA DANAS: Na ovim utakmicama mreže će se "sigurno" tresti
03. 11. 2025. u 08:30
ZA LjUBITELjE BRZE ISPLATE: Goleade u prvom poluvremenu
03. 11. 2025. u 09:00
ZVEZDA JE ŠAMPION EVROPE! Kakav podvig crveno-belih!
Navijači Crvene zvezde sada imaju dodatni razlog da budu radosni.
02. 11. 2025. u 21:07
ŠOKANTAN PORAZ ZVEZDE! Posle osam pobeda u nizu, crveno-beli izgubili - i to kako! I to od koga!
Crvena zvezda nije nastavila da ređa pobede. Deveta uzastopna bila je očekivana je u ABA ligi, u čijem se 5. kolu, u okviru grupe B, u gostima, u Subotici, desila senzacija: Spartak je nadoknadio dvocifren zaostatak i, serijom 9:0 u poslednja dva minuta, napravio prokret koji je krunisao trijumfom od 85:80.
02. 11. 2025. u 20:54
ĐOKOVIĆ SE OVOME NIJE NADAO: Evo šta ga je zadesilo u Atini
NOVAK Đoković igra na turniru iz serije 250 u Atini, a poznato ko je prvi rival srpskog tenisera u glavnom gradu Grčke.
02. 11. 2025. u 20:06
Komentari (0)