FENERBAHČEOV NIZ SE KONAČNO PREKIDA: Zeleni mogu mnogo bolje od onog što prikazuju
KOŠARKAŠI Fenerbahčea će u 16. kolu Evrolige ugostiti Panatinaikos.
Izabranici Šarunasa Jasikevičijusa su u sjajnoj formi, vezali su 12 pobeda u svim takmičenjima i trenutno pucaju od samopouzdanja.
Poslednji trijumf ostvarili su domaćem šampionatu, nakon produžetka savladali su Anadolu Efes rezultatom 97:94.
Tarik Biberović je sa 22 poena bio najefikasniji u pobedi svog tima, dok ga je pratio Devon Hol koji je dodao 21, dvocifren je bio u Nikolo Meli sa 16.
Zeleni ne mogu da se pohvale dobrim partijama, poslednje dve utakmice na evroscen su glatko izgubili.
Ipap, Panatinaikos ima kvalitet i verujemo da će danas prekinuti Fenerov niz.
NAŠ TIP: 2 (kvota 2,10)
