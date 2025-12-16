FENERBAHČEOV NIZ SE KONAČNO PREKIDA: Zeleni mogu mnogo bolje od onog što prikazuju

KOŠARKAŠI Fenerbahčea će u 16. kolu Evrolige ugostiti Panatinaikos.

Foto: Profimedia

Izabranici Šarunasa Jasikevičijusa su u sjajnoj formi, vezali su 12 pobeda u svim takmičenjima i trenutno pucaju od samopouzdanja.

Poslednji trijumf ostvarili su domaćem šampionatu, nakon produžetka savladali su Anadolu Efes rezultatom 97:94.

Tarik Biberović je sa 22 poena bio najefikasniji u pobedi svog tima, dok ga je pratio Devon Hol koji je dodao 21, dvocifren je bio u Nikolo Meli sa 16.

Zeleni ne mogu da se pohvale dobrim partijama, poslednje dve utakmice na evroscen su glatko izgubili.

Ipap, Panatinaikos ima kvalitet i verujemo da će danas prekinuti Fenerov niz.

NAŠ TIP: 2 (kvota 2,10)

