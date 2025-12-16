IGRAJU NAJBRŽU KOŠARKU U EVROPI: Parižani zaustavljaju Barselonin nalet
U 16. kolu Evrolige pratićemo okršaj Pariza i Barselone.
Iako su promenili roster, Parižani i ove sezone igraju najbržu košarku u Evropi.
Ipak, u dosadašnjem delu takmičenja su ostvarili samo pet pobeda od kojih su tri na svom terenu.
Imaju dosta pokušaja za tri poena, a utakmicu uglavnom otvaraju upravo šutevima iza linije 6,75.
Nadir Hifi je i ove sezone jedan od igrača koji dodatno ubrzavaju ritam, dok je odmah uz njega Džastin Robinson.
Barsa je vezala šest pobeda i igra jako dobro, ali verrujemo da će Pariz večeras zaustaviti njihov nalet.
NAŠ TIP: 1 (kvota 1,90)
