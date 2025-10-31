KAZAHSTANAC MELJE: Bublik je do četvrtfinala stigao bez izgubljenog seta

ALEKSANDAR Bublik i Aleks De Minor će odmeriti snage u četvrtfinalu Pariza

Tanjug/AP

Kazahstanac je sazreo kao igrač, psihički je stabilniji nego pre nekoliko sezona i sada postiže dobre rezultate.

Posebno je impresivan kada su uslovi brzi, na travi i u dvoranskim uslovima je najopasniji.

Ove nedelje još uvek nije izgubio set, do četvrtfinala je stigao savladavši Alekseja Popirina, Korentana Mutea i Tejlora Frica.

Verujemo da će srušiti i De Minora.

NAŠ TIP: Bublik - De Minor 1 (kvota 2,12)

