POKAZUJE SVOJU KLASU: Ono što radi Nikola Jokić ne može niko drugi na planeti!

31. 10. 2025. u 13:15

SRBIN je neverovatno otvorio sezonu, a novo dominanto izdanje najboljeg košarkaša sveta očekujemo na večerašnjem susretu Portlanda i Denvera koji se sastaju u "Moda centru" tri sata posle ponoći.

FOTO: Tanjug/AP

Denver ove godine ima tim za titulu, za razliku od prethodnih rotacija je znatno šira, dovedeno je par dobrih šutera i može se reći da su uz Oklahomu, Nagetsi glavni favoriti za Leri O'Brajen trofej.

Naravno, glavni igrači i onaj oko čega se sve vrti u igri Denvera je najbolji košarkaš sveta Nikola Jokić, koji je u svom prepoznatljivom dominantnom stilu otvorio sezonu.

Na uvodne četiri utakmice upisao je isto toliko tripl-dablova i jedini je igrač u ligi kojem je to pošlo za rukom.

Na taj način pokazuje zašto je najbolji igrač na planeti, a ukoliko ovako nastavi i Nagetsi budu imali odličan skor mogao bi osvojiti svog četvrtog MVP-a.

Večerašnji rival Denvera biće Portland trejlblejzersi protiv kojih popularni Džoker redovno pruža dobre partije i mi verujemo da će nastaviti svoju impresivnu seriju tripl-dablova.

NAŠ TIP: Nikola Jokić beleži tripl-dabl (kvota 2,20)

