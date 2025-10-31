POKAZUJE SVOJU KLASU: Ono što radi Nikola Jokić ne može niko drugi na planeti!
SRBIN je neverovatno otvorio sezonu, a novo dominanto izdanje najboljeg košarkaša sveta očekujemo na večerašnjem susretu Portlanda i Denvera koji se sastaju u "Moda centru" tri sata posle ponoći.
Denver ove godine ima tim za titulu, za razliku od prethodnih rotacija je znatno šira, dovedeno je par dobrih šutera i može se reći da su uz Oklahomu, Nagetsi glavni favoriti za Leri O'Brajen trofej.
Naravno, glavni igrači i onaj oko čega se sve vrti u igri Denvera je najbolji košarkaš sveta Nikola Jokić, koji je u svom prepoznatljivom dominantnom stilu otvorio sezonu.
Na uvodne četiri utakmice upisao je isto toliko tripl-dablova i jedini je igrač u ligi kojem je to pošlo za rukom.
Na taj način pokazuje zašto je najbolji igrač na planeti, a ukoliko ovako nastavi i Nagetsi budu imali odličan skor mogao bi osvojiti svog četvrtog MVP-a.
Večerašnji rival Denvera biće Portland trejlblejzersi protiv kojih popularni Džoker redovno pruža dobre partije i mi verujemo da će nastaviti svoju impresivnu seriju tripl-dablova.
NAŠ TIP: Nikola Jokić beleži tripl-dabl (kvota 2,20)
