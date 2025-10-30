TIP ostali sportovi

LAK ZADATAK ZA LITVANCE: Žalgiris igra sjajnu košarku

Marko Milosavljević

30. 10. 2025. u 14:22

KOŠARKAŠI Žalgirisa će u osmom kolu Evrolige ugostiti Asvel.

ЛАК ЗАДАТАК ЗА ЛИТВАНЦЕ: Жалгирис игра сјајну кошарку

FOTO: Ata images

Masijulisovi puleni igraju sjanu košarku na startu sezone i u dosadašnjem delu takmičenja upisali su pet pobeda i dva poraza.

U prošlom kolu savladali su Virtus na svom terenu, konačan rezultat meča glasio je 86:65.

Silvan Fransisko je bio najistaknutiji pojedinac na terenu sa dabl-dabl učinkom od 23 poena i 10 asistencija.

Verujemo da će Žalgiris rutinski savladati Virtus Bolonju.

NAŠ TIP: h1 -6,5 (kvota 1,65)

