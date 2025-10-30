LAK ZADATAK ZA LITVANCE: Žalgiris igra sjajnu košarku
KOŠARKAŠI Žalgirisa će u osmom kolu Evrolige ugostiti Asvel.
Masijulisovi puleni igraju sjanu košarku na startu sezone i u dosadašnjem delu takmičenja upisali su pet pobeda i dva poraza.
U prošlom kolu savladali su Virtus na svom terenu, konačan rezultat meča glasio je 86:65.
Silvan Fransisko je bio najistaknutiji pojedinac na terenu sa dabl-dabl učinkom od 23 poena i 10 asistencija.
Verujemo da će Žalgiris rutinski savladati Virtus Bolonju.
NAŠ TIP: h1 -6,5 (kvota 1,65)
