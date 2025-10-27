TIP ostali sportovi

TRENUTNO BELEŽI LOŠE REZULTATE: Hačanov protiv kvalifikanta u prvom kolu mastersa

Marko Milosavljević

27. 10. 2025. u 12:31

HAČANOV i Kvin će se sastati u prvom kolu Pariza.

FOTO: Tanjug/AP

Vezao je Hačanov pet poraza, treutno ne igra na svom prepoznatljivom nivou i rivali su to znali da kazne.

Hačanov ima problem kada je u lošoj formi, jer nije tip igrača koji može da pobeđuje kada nije na vrhunskom nivou

Poslednji put gledali smo ga u Beču kada je već na startu turnira eliminisan od strane Talona Grikspora.

Sa druge strane, Amerikanac je do glavnog žreba stigao tako što je ostvario dve pobede u kvalifikacijama.

NAŠ TIP: +22,5 (kvota 1,77)

