TIP ostali sportovi

BRISEL: Fonseka nastavlja niz, Bergs ruši sunarodnika...

Marko Milosavljević

14. 10. 2025. u 12:07

DANAS se igra prvo kolo turnira u Briselu, a mi smo za vas spremili još jedan tiket.

БРИСЕЛ: Фонсека наставља низ, Бергс руши сународника...

Foto: Profimedia

ATP Brisel

16.00 Komesanja - Belgijanac 1 (2,30)

18.00 Bergs - Kolinjon 1 (1,70)

19.30 Fonseka - Van de Zandshulp 1 (1,47)

Kvota: 5,75

