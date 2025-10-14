BRISEL: Fonseka nastavlja niz, Bergs ruši sunarodnika...
DANAS se igra prvo kolo turnira u Briselu, a mi smo za vas spremili još jedan tiket.
ATP Brisel
16.00 Komesanja - Belgijanac 1 (2,30)
18.00 Bergs - Kolinjon 1 (1,70)
19.30 Fonseka - Van de Zandshulp 1 (1,47)
Kvota: 5,75
POGLEDAJTE NAJNOVIJU EPIZODU KLADIONIČARSKIH PRIČA
Preporučujemo
JOŠ JEDAN SRPSKI TENISER NA TERENU: Đere prekida crni niz
14. 10. 2025. u 12:01
OBOJICA VOLE DVORANSKE USLOVE: Srbin je svestan snage svojih udaraca!
14. 10. 2025. u 11:06
BUGARIMA SE NE PIŠE DOBRO: Mnogi im predviđaju pravu katastrofu u Valjadolidu
14. 10. 2025. u 12:00
CEO TENIS U ŠOKU: Čuvena teniserka ugradila veštačke grudi (FOTO)
Najnovije vesti iz tenisa su prilično neverovatne.
03. 10. 2025. u 19:45
HRVATI U ŠOKU ZBOG SRPSKOG TV KOMENTATORA: Nisu mogli da veruju šta slušaju dok Dinamo Zagreb igra u Srbiji (VIDEO)
Najnovije vesti iz Hrvatske prilično su zanimljive svima kojima je Srbija u srcu.
03. 10. 2025. u 17:05
STRELjAJU AMERIČKOG KOŠARKAŠA?! Uhapšen jer je imao "bombone" zbog kojih mu odmah sledi smrtna kazna? Ovako se brani da bi ostao živ!
Najnovije vesti iz sveta košarke su sve samo ne klasične košarkaške.
03. 10. 2025. u 15:57
Komentari (0)