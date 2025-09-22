TIP ostali sportovi

MAĐAR JE PROVEO MANJE OD SAT VREMENA NA TERENU: Italijan srušio sunarodnika!

Marko Milosavljević

22. 09. 2025. u 13:31

MARTON Fučovič i Mateo Arnaldi će odmeriti snage u drugom kolu kvalifikacija za Tokio.

МАЂАР ЈЕ ПРОВЕО МАЊЕ ОД САТ ВРЕМЕНА НА ТЕРЕНУ: Италијан срушио сународника!

FOTO: Tanjug/AP

Mađarski tenier je dobro otvorio kvalifikacije, u prvom kolu je savladao Filipa Mišolića bez previše problema.

Na terenu je proveo manje od sat vremena, a Austrijancu je prepustio samo četiri gema, konačan rezultat glasio je 2:0 (6:3,6:1).

*Do 10.000, bez depozita!
Bonus koji ispunjava 3 želje - zavrti točak sreće, uzmi do 300% bonusa i igraj do 5 dana besplatno!*

Arnaldi je imao dosta teži zadatak protiv Luke Nardija, ali je na kraju uspeo da slavi nakon odlučujućeg seta.

Verujemo da će Mateo biti uspešniji.

*Do 10.000, bez depozita!
Bonus koji ispunjava 3 želje - zavrti točak sreće, uzmi do 300% bonusa i igraj do 5 dana besplatno!*

NAŠ TIP: Fučovič - Arnaldi 2 (kvota 1,97)

POGLEDAJTE NAJNOVIJU EPIZODU KLADIONIČARSKIH PRIČA

Preuzmite našu aplikaciju za ljubitelje klađenja

Preporučujemo

Pratite vesti prema vašim interesovanjima

Novosti Google News
Tagovi

Drugi pišu

Pročitajte više

Komentari (0)

Ostavi komentar

Najnovije iz rubrike

Politika
Tenis
Fudbal
HRVATSKA GLEDA I NE VERUJE! Srbija je bolja u atletici! Ovo je bilans medalja na Svetskom prvenstvu 2025!

HRVATSKA GLEDA I NE VERUJE! Srbija je bolja u atletici! Ovo je bilans medalja na Svetskom prvenstvu 2025!