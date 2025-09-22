MAĐAR JE PROVEO MANJE OD SAT VREMENA NA TERENU: Italijan srušio sunarodnika!

MARTON Fučovič i Mateo Arnaldi će odmeriti snage u drugom kolu kvalifikacija za Tokio.

FOTO: Tanjug/AP

Mađarski tenier je dobro otvorio kvalifikacije, u prvom kolu je savladao Filipa Mišolića bez previše problema.

Na terenu je proveo manje od sat vremena, a Austrijancu je prepustio samo četiri gema, konačan rezultat glasio je 2:0 (6:3,6:1).

Arnaldi je imao dosta teži zadatak protiv Luke Nardija, ali je na kraju uspeo da slavi nakon odlučujućeg seta.

Verujemo da će Mateo biti uspešniji.

NAŠ TIP: Fučovič - Arnaldi 2 (kvota 1,97)

POGLEDAJTE NAJNOVIJU EPIZODU KLADIONIČARSKIH PRIČA