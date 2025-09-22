MAĐAR JE PROVEO MANJE OD SAT VREMENA NA TERENU: Italijan srušio sunarodnika!
MARTON Fučovič i Mateo Arnaldi će odmeriti snage u drugom kolu kvalifikacija za Tokio.
Mađarski tenier je dobro otvorio kvalifikacije, u prvom kolu je savladao Filipa Mišolića bez previše problema.
Na terenu je proveo manje od sat vremena, a Austrijancu je prepustio samo četiri gema, konačan rezultat glasio je 2:0 (6:3,6:1).
Arnaldi je imao dosta teži zadatak protiv Luke Nardija, ali je na kraju uspeo da slavi nakon odlučujućeg seta.
Verujemo da će Mateo biti uspešniji.
NAŠ TIP: Fučovič - Arnaldi 2 (kvota 1,97)
