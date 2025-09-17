TIP ostali sportovi

U DEJVIS KUPU SU BILI POLOVIČNI: Karenjo Busta ove nedelje igra na čelindžeru

Marko Milosavljević

17. 09. 2025. u 08:20

KARENjO Busta i Nojmajer će odmeriti snage u prvom kolu Valtersforda.

У ДЕЈВИС КУПУ СУ БИЛИ ПОЛОВИЧНИ: Карењо Буста ове недеље игра на челинџеру

Foto: Tanjug/AP

Španija se u Dejvis kupu proteklog vikenda sastala sa Danaskom, a Pablo je odigrao dva meča.

Na kraju je bio polovičan, najpre je doživeo poraz od Holgera Runea, a zatim je savladao Elmera Molera.

Njegov protivnik je takođe ostvario pobedu i poraz u istom takmičenju, bolji je bio od Fučoviča, dok je poraz pretrpeo od Piroša.

Verujemo da će iskusniji teniser slaviti.

NAŠ TIP: Karenjo Busta - Nojmajer 1 (kvota 1,60)

POGLEDAJTE NAJNOVIJU EPIZODU KLADIONIČARSKIH PRIČA

Preuzmite našu aplikaciju za ljubitelje klađenja

Preporučujemo

Pratite vesti prema vašim interesovanjima

Novosti Google News
Tagovi

Drugi pišu

Pročitajte više

Komentari (0)

Ostavi komentar

Najnovije iz rubrike

Politika
Tenis
Fudbal
HRVATSKA PROŠLE NEDELJE ZGROZILA RUSIJU, A SAD... Hrvati gledaju i ne veruju - kakav odgovor Rusa!

HRVATSKA PROŠLE NEDELjE ZGROZILA RUSIJU, A SAD... Hrvati gledaju i ne veruju - kakav "odgovor" Rusa!