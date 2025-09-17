U DEJVIS KUPU SU BILI POLOVIČNI: Karenjo Busta ove nedelje igra na čelindžeru
KARENjO Busta i Nojmajer će odmeriti snage u prvom kolu Valtersforda.
Španija se u Dejvis kupu proteklog vikenda sastala sa Danaskom, a Pablo je odigrao dva meča.
Na kraju je bio polovičan, najpre je doživeo poraz od Holgera Runea, a zatim je savladao Elmera Molera.
Njegov protivnik je takođe ostvario pobedu i poraz u istom takmičenju, bolji je bio od Fučoviča, dok je poraz pretrpeo od Piroša.
Verujemo da će iskusniji teniser slaviti.
NAŠ TIP: Karenjo Busta - Nojmajer 1 (kvota 1,60)
