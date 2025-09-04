NURKIĆ I EKIPA SRUŠILI GRKE: Gruzija je favorit u današnjem duelu

KOŠARKAŠI Bosne i Hercegovine će se sastati sa Gruzijom u poslednjem kolu grupe faze.

Foto: EPA-EFE/Zbigniew Meissner

Jusuf Nurkić i družina su upisali drugu pobedu na šampionatu i samim tim se uključili u trku za 1/8 finala.

Oditrali su sjajno protiv Grčke i na kraju zasluženo slavili rezultatom 80:77, ipak, treba naglasiti da su Grci igrali bez svog najboljeg igrača, odnosno Janisa Adetokumba.

U pobedi svog tima istakao se upravo igrač Šarlot Hornetsa, iskusni centar je imao učinak od 18 poena i 10 skokova.

Sa druge strane, reprezentacija Gruzije je nakon dva uzastopna poraza savladala Kipar.

Verujemo da će izabranici Aleksandra Džikića danas biti uspešniji.

NAŠ TIP: Bosna i Hercegovina - Gruzija (kvota 1,57)

