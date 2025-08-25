TIP ostali sportovi

AMERIKANCI SU UVEK NEZGODNI NA DOMAĆEM TERENU: Tijafo brani veliki broj bodova

Marko Milosavljević

25. 08. 2025. u 08:20

FRANSIS Tijafo i Jošihito Nišioka će odigrati meč prvog kola Ju-Es opena.

FOTO: EPA-EFE/JUSTIN LANE

Tijafo nije igrač koji može da igra dobro u kontinuitetu, ali svakako ume da eksplodira.

Svedoci njegove najbolje verzije bili smo prošle godine na istom ovom mestu kada je stigao do polufinala.

Ipak, nakon sjajnog turnira i pet trijumfa, eliminisan je od strane sunarodnika Tejlora Frica.

Ju-Es open je turnir iznenađenja i ne bi bilo čudno ukoliko bi i ove godine neko ko je stigao ispod radara zaigrao polufinale, pa čak i finale.

Verujemo da će mu Japanac, ipak, pružiti dobar otpor.

NAŠ TIP: +31,5 (kvota 1,75)

