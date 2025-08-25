AMERIKANCI SU UVEK NEZGODNI NA DOMAĆEM TERENU: Tijafo brani veliki broj bodova
FRANSIS Tijafo i Jošihito Nišioka će odigrati meč prvog kola Ju-Es opena.
Tijafo nije igrač koji može da igra dobro u kontinuitetu, ali svakako ume da eksplodira.
Svedoci njegove najbolje verzije bili smo prošle godine na istom ovom mestu kada je stigao do polufinala.
*Do 10.000, bez depozita!
Bonus koji ispunjava 3 želje - zavrti točak sreće, uzmi do 300% bonusa i igraj do 5 dana besplatno!*
Ipak, nakon sjajnog turnira i pet trijumfa, eliminisan je od strane sunarodnika Tejlora Frica.
Ju-Es open je turnir iznenađenja i ne bi bilo čudno ukoliko bi i ove godine neko ko je stigao ispod radara zaigrao polufinale, pa čak i finale.
*Do 10.000, bez depozita!
Bonus koji ispunjava 3 želje - zavrti točak sreće, uzmi do 300% bonusa i igraj do 5 dana besplatno!*
Verujemo da će mu Japanac, ipak, pružiti dobar otpor.
NAŠ TIP: +31,5 (kvota 1,75)
POGLEDAJTE NAJNOVIJU EPIZODU KLADIONIČARSKIH PRIČA
Preporučujemo
OSTALI SPORTOVI: "Tip" - tiket za ponedeljak
25. 08. 2025. u 07:17
NAŠI PREDLOZI: "Tip" - tiket za utorak
25. 08. 2025. u 07:05
ARGENTINAC JE OPASNIJI NA ŠLjACI: Mikelsen ima protivnika po meri!
25. 08. 2025. u 08:00
KRISTIJANO RONALDO POSTAO MUSLIMAN?! Da li će da promeni i ime?
Kristijano Ronaldo, jedan od najboljih fudbalera svih vremena, iznenadio je mnoge svojim ponašanjem na poslednjoj utakmici.
24. 08. 2025. u 20:01
JEZIVA SMRT: Migranti zverski pretukli fudbalera, Arseniju nije bilo spasa
Tragedija je zadesila fudbal.
24. 08. 2025. u 18:58
RUSIJA TO NIJE OČEKIVALA! Ovo je danas doživela Marija Šarapova
Marija Šarapova, ruska teniserka, nikada neće zaboraviti ono što je na Vimbldonu uradila 2004. Tada je imala samo 17 godina i osvojila je svoju prvu grend slem titulu. Sada, malo više nego dve decenije kasnije, doživela je još veći teniski uspeh.
24. 08. 2025. u 12:23
Komentari (0)