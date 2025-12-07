Tip fudbal

JUČE SMO SE "BRZO" NAPLATILI! Evo današnjih predloga za goleade u prvom poluvremenu

Тип редакција

07. 12. 2025. u 07:20

REDAKCIJA TIP-a je za svoje čitaoce spremila dva predloga koja donose lepu ukupnu kvotu, a uslov je da "padnu" barem dva gola u prvih 45 minuta.

ЈУЧЕ СМО СЕ БРЗО НАПЛАТИЛИ! Ево данашњих предлога за голеаде у првом полувремену

Foto: Profimedia

Jučerašnji dobitni tiket možete videti OVDE, a evo i današnjih predloga:

Nedelja

17.00 Crvena zvezda - Vojvodina |2+ (1,92)

21.00 Real Madrid - Selta Vigo |2+ (2,00)

Ukupna kvota: 3,84

KAKAV ŠOK! Srbija ostala bez četvrtfinala Svetskog prvenstva! Naše rukometašice izgubile od Crne Gore i to kako!
Ostali sportovi

4 11

KAKAV ŠOK! Srbija ostala bez četvrtfinala Svetskog prvenstva! Naše rukometašice izgubile od Crne Gore i to kako!

Ženska rukometna reprezentacija Srbije je na šokantan način ostala bez plasmana u četvrtfinale Svetskog prvenstva jer je u meču u kome joj je i bod bio dovoljan izgubila od Crne Gore - konačan rezultat glasio je 17:33 (9:13) posle zaista neverovatnih dešavanja na parketu u Dortmundu, na kome je naročito briljirala Armel Keli Atinžre, golman Crnogorki, koja je ostvarila čak 18 odbrana, zaustvivši nestvarna 62% šuteva koji su išli ka golu koji je čuvala.

06. 12. 2025. u 17:00 >> 17:01

