NIZ POBEDA DOMAĆINA JE ZAVRŠEN: Gosti gube bodove zbog svojih grešaka
STOKPORT će u okviru trećeg kola EFL trofejaugostiti Vigan na Edžli Parku.
U FA kupu, Stokport je otputovao u Tranmer i ubedljivo pobedio sa 3:1.
Kod kuće, Stokport je tesno savladao Ekseter sa 1:0. Iako rezultat sugeriše ravnopravnu borbu, domaći tim je kontrolisao ritam i zasluženo osvojio bodove, disciplinovanom odbranom i strpljivom igrom.
U poslednjih pet utakmica, Vigan je ostvario dve pobede, dva remija i jedan poraz, sa gol-razlikom 4:4. Gostujući kod Eksetera, remizirao je 1:1. Gosti su poveli već u prvom poluvremenu, ali nisu uspeli da sačuvaju prednost pošto je domaći tim izjednačio u drugom poluvremenu.
U FA kupu 1. novembra, Vigan je pobedio Hemel Hempsted kod kuće na penale. Regularni deo je završen 1:1, a domaći tim je bio precizniji sa penala (5:3).
Ova dva tima se veoma dobro poznaju i tokom godine su odigrali tri prilično izjednačene utakmice. Stokport deluje kao tim sa većim šansama za pobedu u ovom trenutku, pošto Vigan posrće i često gubi dragocene bodove zbog sopstvenih grešaka. Međutim, očekujemo da će oba tima postići gol u ovoj utakmici.
NAŠ TIP: GG (kvota 1,61)
