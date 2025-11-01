BAJERN ČUVA PERFEKTAN SKOR: Došlo je vreme da nakon pet neuspelih pokušaja Bavarci savladaju "farmaceute"

SUBOTNjI spektakl u Bundesligi donosi okršaj poslednja dva šampiona Nemačke. Bajern Minhen dočekuje Bajer Leverkuzen na “Alijanc areni” (18.30) u meču koji je okarakterisan kao apsolutni derbi devetog kola.

Foto: Profimedia

Bavarci deluju nezaustavljivo: osam pobeda u osam kola, čak 30 postignutih i samo četiri primljena gola. Sezona pod vođstvom Vinsenta Kompanija zasad izgleda kao šetnja kroz park i može se reći da je belgijski trener pretvorio je Bajern u zastrašujuću mašinu koja melje rivale iz nedelje u nedelju.

Posle minimalne, ali psihološki ogromne pobede nad Borusijom Dortmund (2:1) u “Der klasikeru”, Bajern je u nizu rutinski obavio posao protiv Briža u Ligi šampiona (4:0), Menhengladbaha u Bundesligi (3:0) i Kelna u Kupu Nemačke (4:0).

Sada ih čeka mnogo ozbiljniji test, duel sa Leverkuzenom koji, uprkos promenama i slabijoj formi, i dalje zna da bude neugodan.

Kasper Hjuhlmand, naslednik Harizmatičnog nesretnog Ten Haga, pokušava da ponovo pronađe pravi balans u ekipi koja je tokom leta izgubila više od 200 miliona funti vredne igrače – od Florijana Virca do Granita Džake.

Ipak, i u ovakvom sastavu Leverkuzen pokazuje znake života: četiri pobede u poslednjih pet mečeva (nad Unionom, Majncom, Frajburgom i Paderbornom) dokaz su da Danac polako pronalazi dobitnu formulu. Jedina ozbiljna mrlja u tom nizu bila je katastrofa protiv PSŽ-a (2:7), koja je razgolitila sve slabosti tima.

Bajern ima i dodatni motiv – čak pet puta zaredom nije savladao Leverkuzen u Bundesligi, pa Kompanijev tim želi da prekine taj neugodni niz i potvrdi dominaciju nad bivšim šampionom.

U domaćem sastavu i dalje nema Alfonsoa Dejvisa, Musijale i Hirokija Ita, dok će sa druge strane susret propustiti Palasios, Fernandeš i Tel, a pod znakom pitanja je i mladi Tilman.

Mi večeras verujemo u dominantne Bavarce, predvođeni maestralnim Harijem Kejnom igraju neverovatan fudbal i očekujemo da nastave pobednički niz.

Uz fiks dodajemo i golove pošto su ovo dve golgeterski raspoložene ekipe koje vole da igraju na gol više.

