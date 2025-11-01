SPEKTAKL U LONDONU: Kada igraju "pevci" i "plavci" drama nikada ne izostaje

SVAKI duel između Totenhema i Čelsija nosi posebnu težinu, ali predstojeći susret na „Totenhem hotspur stadionu“ u subotu deluje kao jedan od najzanimljivijih u dosadašnjem delu Premijer lige. Domaćin želi da prekine seriju oscilacija, dok gosti traže put ka stabilnosti nakon nekoliko kiskeva a u ligi.

Foto: Profimedia

Iako je Totenhem pod vođstvom Tomasa Frenka prikazao nekoliko sjajnih partija, poslednjih nedelja forma londonskih „petlova“ ponovo oscilira. Nakon ubedljive pobede nad Evertonom u prvenstvu, usledio je bolan poraz u Liga kupu od Njukasla(0:3), što je pojačalo pritisak pred ovaj derbi.

Uprkos tome, Frenkov tim se nalazi u vrhu tabele, samo su Arsenal i Bornmut osvojili više bodova, ali slab učinak kod kuće brine navijače.

Naime, Totenhem ima samo jednu pobedu u poslednje tri utakmice na svom terenu.

Sa druge strane, Čelsi je u potpunoj suprotnosti. Ekipa Enca Mareske beleži dobre rezultate van Londona — vezala je tri gostujuće pobede, a poslednja je došla u spektakularnom duelu protiv Vulvsa u Liga kupu (4:3).

Ipak, taj uspeh u senci je šamara koji su „plavci“ dobili u Premijer ligi, poraz od Sanderlenda (1:2) na sred "Stamford bridža" ponovo je otkrio nestabilnost u redovima tima koji još uvek traži pravi identitet.

Istorija derbija ide u korist gostima: Čelsi je na ovom stadionu slavio čak pet puta u Premijer ligi, više od bilo kog drugog kluba.

Prošlogodišnji trijumf (4:3) ostao je upamćen kao jedan od najlepših mečeva sezone, pa je jasno da nas ponovo očekuje spektakl.

Frenk će pred ovaj meč imati velikih briga. Lista povređenih i odsutnih u Totenhemu brojna je — Bisuma, Solanke, Madison, Kuluševski, Dragušin i Dejvis sigurno neće nastupiti. Dobra vest je povratak kapitena Romera, kao i levog beka Udogija koji će mnogo značiti ekipi.

Na drugoj strani, Čelsi takođe ima kadrovskih problema. Delap je suspendovan nakon isključenja u Liga kupu, a izvan stroja su Palmer, Badijašil, Kolvil, Mudrik i Esugo.

Moguće je da će Garnačo i Žoao Pedro predvoditi napad uz podršku mladog Andreja Santosa, koji je sve bliži startnoj postavi.

Prednost danas dajemo Totenhemu, verujemo da će Frank naoštriti ekipu jer je više puta ove sezone prikazao da odlično priprema derbije, očekujemo da nadmudri Maresku čija se ekipa baš muči kada nema Palmera što će večeras biti slučaj.

