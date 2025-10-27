PARTIZANOV DŽELAT SE VRATIO NA POBEDNIČKU STAZU: Loša forma je prošlost, ali u goste sada dolazi ekipa koja ima sve pobede na strani

DERBI osmog kola kiparskog šampionata igra se između AEK Larnake i Apoela.

Oba tima su u zoni plej-ofa, razdvojena sa 3 boda na tabeli.

AEK Larnaka ima 3 pobede u poslednja 4 kola, jedini kiks je poraz od šampiona Pafosa kod kuće. U svakoj od 3 utakmice postigli su 2+ gola, a dve utakmice su bile sa GG&5+.

APOEL ima 4 pobede u 4 utakmice odigrane u gostima, uz napomenu da su se sastajali samo sa timovima iz donje polovine tabele.

Vredi napomenuti ofanzivno usmerenu doktrinu gostiju, koji su u 4 gostujuće utakmice postizali prosečno 3 gola po utakmici!

Od 4 direktna susreta u sezoni 2024/2025 sve je dobio AEK Larnaka. APOEL je postigao gol u 6 od poslednjih 7 utakmica odigranih na ovom stadionu.

NAŠ TIP: GG (kvota 1,73)

