NIKO NE MOŽE DA IM DA GOL: Odbrana Porta funkcioniše savršeno

U ponedeljak se igra jedna utakmica u portugalskoj ligi Portugal. Moreirense će na stadionu Žoakim de Almeida Freitas dočekati prvoplasirani Porto.

FOTO: Tanjug/AP

Moreirense nije igrao na visokom nivou u poslednjih pet utakmica portugalske Primeira lige. Zabeležili su dve pobede i tri poraza, sa ukupno sedam postignutih i osam primljenih golova.

Prošle nedelje, na gostovanju kod Fafea u kupu, Moreirense je poražen rezultatom 1:0. Iako su ušli kao favoriti, gosti nisu uspeli da pronađu put do mreže, a domaćin je iskoristio jednu priliku i napravio iznenađenje.

Ranije je Moreirense gostovao kod Nacionala i izgubio sa 3:2. Bila je to otvorena utakmica sa mnogo šansi, ali je domaćin bio konkretniji u završnici, dok su gosti ostali bez bodova uprkos dva postignuta gola.

Na domaćem terenu savladali su Kasa Piju rezultatom 2:1. Bila je to borbena utakmica u kojoj su domaćini pokazali karakter i preokrenuli rezultat u svoju korist.

Moreirense je takođe gostovao kod Sportinga u Lisabonu, gde je doživeo težak poraz od 3:0. Domaći tim je dominirao od starta, dok gosti nisu uspeli ozbiljnije da ugroze.

Porto igra fantastično u domaćoj ligi. Trenutno je na prvom mestu i primio je samo jedan gol u osam utakmica do sada. Ipak, u Ligi Evrope, Porto je prošle nedelje gostovao kod Notingem Foresta i poražen je sa 2:0. Engleski predstavnik je bio konkretniji na kraju, dok portugalski gigant nije uspeo ozbiljnije da ugrozi domaćina.

Pet dana ranije, Porto je gostovao kod Selorisensea u kupu i ubedljivo pobedio sa 4:0. Bila je to rutinska pobeda protiv nižih liga, sa rotiranom postavom i kontrolom igre od početka do kraja.

Veliki derbi protiv Benfike na stadionu Dragao završen je bez golova, 0:0. Bio je to taktički zatvoren meč sa malo prilika, u kojem je dominirala odbrana, a podela bodova je bila najrealniji ishod.

Porto je pobedio Crvenu zvezdu iz Beograda sa 2:1 kod kuće u Ligi Evrope. Bila je to teška utakmica u kojoj su domaćini pokazali više odlučnosti i iskoristili ključne prilike.

NAŠ TIP: 2&NG (1,85)