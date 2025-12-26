Poznati

PADALE SU MASKE: Burna godina iza najatraktivnije takmičarke "Zvezda Granda" (FOTO)

Dušan Cakić

26. 12. 2025. u 18:50

JOVANA Tomić, zapažena učesnica "Zvezda Granda" koja se izdvojila kako moćnim glasom, tako i upečatljivim stasom, iza sebe ostavlja godinu punu preokreta, velikih prilika i važnih lekcija.

Iako je publika navikla da je vidi na velikim scenama, Novu godinu dočekuje tamo gde joj je srce, u rodnim Loparama.

-Novu godinu dočekujem radno, u svom rodnom gradu. Angažovana sam još pre godinu dana i baš mi prija što praznike provodim među svojim ljudima. Lopare su mali grad u podnožju Majevice, ali energija tokom praznika je posebna- rekla je Jovana.

Godina na izmaku za nju je bila sve samo ne obična. Kako ističe, 2025. joj je donela nova poznanstva, velike prilike, ali i suočavanje sa realnošću.

-To je bila godina u kojoj su maske same padale. Vrlo jasno se videlo ko su pravi prijatelji i iskrena podrška, a ko nije. Iako takva saznanja ponekad znaju da zabole, dugoročno su neprocenjiva-iskrena je pevačica.

Posebno mesto u njenoj karijeri zauzimaju trenuci vezani za Zvezde Granda, ali i gostovanje u popularnom "Ceca šou", koje opisuje kao ključne tačke profesionalnog rasta.

-To su bili momenti koji su mi dali dodatni vetar u leđa i potvrdili da se trud i rad uvek isplate-priznala je Jovana.

Sa velikim očekivanjima gleda i ka narednoj godini, koju vidi kao novu priliku za stabilnost i lični balans.

-Godinu 2026. vidim kao godinu zdravlja, novih prilika i jasno postavljenih ciljeva. Fokus mi je na kvalitetnim projektima i daljem razvoju karijere- zaključila je Tomićeva.

Jedno je sigurno, o Jovani Tomić će se tek pričati, a publiku u narednom periodu očekuju novi projekti i iznenađenja.

 

