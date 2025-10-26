Tip fudbal

JUČE JE LAGANO DOŠLO: Tip predlog za "sigurica tiket" sa tri realne kvote

В.М.

26. 10. 2025. u 09:51

Jučerašnjim predlogom za "sigurice" vratili smo se na dobitnu stazu

Predlog dobitnog tiketa možete da "čekirate" na linku OVDE, a za danas smo vam spremili sledeće predloge.

Nedelja

13.55 Diba F. - Al Vasl 2 (1,40)

17.00 S. Kristal - Los Čankas 2 (1,20)
17.00 Etiopian M. - Piramids 2 (1,20)

Ukupna kvota: 2,02

