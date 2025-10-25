LAGANO DOLAZI: Tip predlog za "sigurica tiket" sa tri realne kvote
ZA danas smo vam spremili sledeće predloge.
Subota
14.00 Češka lipa - Slovan V. 1 (1,23)
15.00 Folgore - Penarosa 1 (1,20)
15.00 Pjunik - Gandžasar 1 (1,22)
Ukupna kvota: 2,32
