Tip fudbal

ZA LJUBITELJE BRZE ISPLATE: Goleade u prvom poluvremenu

Тип редакција

26. 10. 2025. u 09:30

REDAKCIJA TIP-a je za svoje čitaoce spremila dva predloga koja donose lepu ukupnu kvotu, a uslov je da "padnu" barem dva gola u prvih 45 minuta.

FOTO: Tanjug/AP

Nedelja

16.15 Real Madrid - Barselona |2+ (1,85)

16.45 AZ Alkmar - Utreht |2+ (2,33)

Ukupna kvota: 4,31

