BRANISLAV JOVANOVIĆ: Novi Pazar čuva četvrto mesto
* Bivši fudbaler Partizana, prognozira parove Superlige Srbije
MOJ TIP
Napredak – Vojvodina 2
NOVI PAZAR – JAVOR 1
Partizan – Mladost 1
IMT – OFK Beograd 2
RADNIČKI KG – TSC 2
Radnik – Spartak X
Železničar – Čukarički 0-2
Radnički Niš – Crvena zvezda 2-2
Fudbaleri Novog Pazara bi trebalo da savladaju prosečni Javor, i zadrže se na visokom četvrtom mestu. Kec je fiks.
Siguran sam u dvojku sa meča u Šumadiji. Kragujevčani su doživeli debakl na gostovanju Vojvodini (1:4) u prošlom kolu, dok je TSC na domaćem terenu tesno izgubio od Partizana (0:1). Sve govori da je TSC bolji od Radničkog, i da će slaviti u gostima.
