BRANISLAV JOVANOVIĆ: Novi Pazar čuva četvrto mesto

* Bivši fudbaler Partizana, prognozira parove Superlige Srbije

Foto: ATA images

MOJ TIP

Napredak – Vojvodina 2

NOVI PAZAR – JAVOR 1

Partizan – Mladost 1

IMT – OFK Beograd 2

RADNIČKI KG – TSC 2

Radnik – Spartak X

Železničar – Čukarički 0-2

Radnički Niš – Crvena zvezda 2-2

Fudbaleri Novog Pazara bi trebalo da savladaju prosečni Javor, i zadrže se na visokom četvrtom mestu. Kec je fiks.

Siguran sam u dvojku sa meča u Šumadiji. Kragujevčani su doživeli debakl na gostovanju Vojvodini (1:4) u prošlom kolu, dok je TSC na domaćem terenu tesno izgubio od Partizana (0:1). Sve govori da je TSC bolji od Radničkog, i da će slaviti u gostima.