VELIKI USPEH ZA ISTORIJU DŽUDISTA PROLETERA: Velika pobeda u Superligi Srbije
Džudisti Proletera iz Zrenjanina, u sportskom centru Šumice u Beogradu, nastavili su da pomeraju granice uspeha i sjajnim nastupom na takmičenju Super džudo lige Srbije, potvrdili talenat i odličan rad.
Preporučujemo
ROKVIĆ PREUZEO KORMILO: Na čelu omladinsko sportskog društva "Beograd"
11. 12. 2025. u 15:55
SKANDAL! Poznati teniser suspendovan na 20 godina, nameštao mečeve!
11. 12. 2025. u 15:52
SVE OČI UPRTE U ARNAUTOVIĆA: Napadač Zvezde glavna tema u Austriji!
11. 12. 2025. u 15:40
PRENOS, ŠTURM - ZVEZDA: Kakva utakmica za crveno-bele
11. 12. 2025. u 15:36
MEČ SEZONE U GRACU: Pobeda vodi Zvezdu u nokaut fazu Lige Evrope!
ŠTURM Grac i Crvena zvezda ukrštaju koplja u duelu koji bi za oba tima mogao da odredi celu evropsku sezonu. Oba kluba jure mesto među najboljih 24 u Ligi Evrope, a situacija na tabeli je toliko tesna da jedan kiks sve može da promeni.
11. 12. 2025. u 07:30
ČITAV GRAD U AUSTRIJI OSTAO ZATEČEN ZBOG SRBA: Evo šta su uradile "delije" (VIDEO)
Šturm Grac i Crvena zvezda igraju utakmicu u Ligi Evrope, a pred taj meč "delije" su se pobrinule za posebnu situaciju.
11. 12. 2025. u 13:13
KRAH - IBRAHIMOVIĆ OSTAJE BEZ NOVCA: Uložio milione u novi biznis - sve propalo
ZLATAN Ibrahimović je započeo biznis koji ne ide onako kako je planirano.
11. 12. 2025. u 11:24
Komentari (0)