VELIKI USPEH ZA ISTORIJU DŽUDISTA PROLETERA: Velika pobeda u Superligi Srbije

Džudisti Proletera iz Zrenjanina, u sportskom centru Šumice u Beogradu, nastavili su da pomeraju granice uspeha i sjajnim nastupom na takmičenju Super džudo lige Srbije, potvrdili talenat i odličan rad.

Džudo dame Proletera bile su trećeplasirane, dok su džudisti ostvarili vicešampionsku pozociju, tik iza Crvene zvezde, od koje su poraženi u finalu rezultatom 3:0.

Pre toga izabranici Tomislava Kohajma i Nikole Savatovića, trijumfalno su okončali mečeve protiv Novosadskog džudo kluba, rezultatom 4:1, identičnim skorom i protiv Slovena iz Rume, u četvrtfinalu bili su bolji od ekipe Beograda 3:2, dok je u polufinalu savladan beogradski Pertizan 3:2, nakon dramatičnog prwokreta i prednosti crno-belih 2:0.

OJK Proleter

- Prvi put u istoriji kluba plasirali smo se u veliko finale, izgubili meč od sjajne Crvene zvezde, ali smo ponosni na tim i prezadovoljni rezultatom i istorijskim uspehom - istakao je trener Tomislav Kohajm.

Dame su na putu do bronzanog odličja imale četiri meča i ostvarile po dva trijumfa i poraza, savladane su ekipe Kinezisa iz Niša 4:1 i Žandarmerije 3:2, a izgubljeni su mečevi protiv Crvene zvezde 5:0 i Partizana 4:1.

Timove su činili sledeći takmičari, u muškom Matija Jeremić, Petar Marković, Vuk Bengin, Denis Jurakić, Andrej Ankić, Dušan Sarić, Adrian Đurđević, Božidar Vučurević,Jovan Koprivica i Milan Bulaja, dok su dame nastupile u sastavu Katarina Goranović, Lenka Stojanov, Bojana Savić, Sara Jocić, Dunja Mladenović, Sara Ilić i Milica Radaković.