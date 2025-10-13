Tip fudbal

POČINJE RASPLET U GRUPI J: Nikome nije lako protiv "zmajeva" u Kardifu

Olja Mrkić

13. 10. 2025. u 10:26

DERBI grupe J igra se u Kardifu gde Vels dočekuje Belgiju.

ПОЧИЊЕ РАСПЛЕТ У ГРУПИ Ј: Никоме није лако против змајева у Кардифу

Foto: Profimedia

Vels je ponovo u poziciji da sam odlučuje o sudbini u kvalifikacijama za Svetsko prvenstvo. Pobede u naredna tri meča, počev od večerašnjeg protiv Belgije, dovele bi „Zmajeve“ na vrh Grupe J.

Iako su nedavno izgubili od Engleske (0:3) u prijateljskoj utakmici, Vels je kod kuće u kvalifikacijama neporažen još od juna 2023. (6-3-0).

Belgija ostaje favorit, ali je pod pritiskom nakon 0:0 sa S. Makedonijom i nije ubedljiva u gostima (1-4-3 u poslednjih osam). Istorija međusobnih duela ide na ruku Belgiji (više pobeda u poslednjih pet susreta), ali Vels nije izgubio kod kuće u poslednja tri susreta (1-2-0).

Naš tip: X&GG (kvota 5,00)

ŠAMPIONI U FOKUSU: Strahinja Trivković diplomata znanja i sporta

Preuzmite našu aplikaciju za ljubitelje klađenja

Pratite vesti prema vašim interesovanjima

Novosti Google News
Tagovi

Drugi pišu

Pročitajte više

Komentari (0)

Ostavi komentar

Najnovije iz rubrike

Politika
Tenis
Fudbal
SUZE U RODNOM SELU HALIDA BEŠLIĆA: Meštani Knežine se okupili, odjekuju stihovi njegovih pesma (VIDEO)

SUZE U RODNOM SELU HALIDA BEŠLIĆA: Meštani Knežine se okupili, odjekuju stihovi njegovih pesma (VIDEO)