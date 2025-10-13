POČINJE RASPLET U GRUPI J: Nikome nije lako protiv "zmajeva" u Kardifu

DERBI grupe J igra se u Kardifu gde Vels dočekuje Belgiju.

Foto: Profimedia

Vels je ponovo u poziciji da sam odlučuje o sudbini u kvalifikacijama za Svetsko prvenstvo. Pobede u naredna tri meča, počev od večerašnjeg protiv Belgije, dovele bi „Zmajeve“ na vrh Grupe J.

Iako su nedavno izgubili od Engleske (0:3) u prijateljskoj utakmici, Vels je kod kuće u kvalifikacijama neporažen još od juna 2023. (6-3-0).

Belgija ostaje favorit, ali je pod pritiskom nakon 0:0 sa S. Makedonijom i nije ubedljiva u gostima (1-4-3 u poslednjih osam). Istorija međusobnih duela ide na ruku Belgiji (više pobeda u poslednjih pet susreta), ali Vels nije izgubio kod kuće u poslednja tri susreta (1-2-0).

Naš tip: X&GG (kvota 5,00)