NIKO NIJE TOLIKO BEZ SREĆE: Barnli vezao dva prvenstvena poraza u zaustavnom vremenu, Notingem odgovorio istom merom u Liga kupu
FUDBALERI Barnlija nisu imali sreće protiv Liverpula i Mančester junajteda i sada se nadaju da će se kolo okrenuti u njihovu korist protiv Notingem foresta.
Šumari su bleda senka prošlogodišnje senzacije kada ih je Nuno Espirito Santo doveo na sedmo mesto i obezbedio plasman u Ligu Evrope.
Portugalac je početkom septembra napustio klupu zbog nesuglasica sa upravom koja je ekspresno dovela Endža Postekoglua, ali australijski Grk se bar za sada nije proslavio.
Istina, malo ko je i mogao da očekuje nešto više od poraza protiv Arsenala, ali eliminacija iz Liga kupa od strane Svonsija i pogotovo način na koji je do nje došlo - sa dva gola primljena u zaustavnom vremenu za preokret od 1:2 do 3:2 govori dovoljno.
Oba tima daju gol deluje kao logičan izbor za igranje, mada ne treba ispustiti iz vida činjencu da Notinfem nije dobio u gostima od pretposlednjeg kola prošle sezone, a da Barnli od kuće nema nerešeno od marta ove godine.
NAŠ TIP: GG (1,77)
VREDI POKUŠATI: 1&GG (5,85)
