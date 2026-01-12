"NASLEDNIK" LUKE DONČIĆA IGRA SJAJNO: Prvi pik sa drafta pokazuje zašto ga mnogi smatraju generacijskim talentom
JEDNA od retkih pozitivnih stvari za Dalas nakon trejda Luke Dončića je draftovanje Kupera Flega koji igra veoma dobro tokom svoje ruki sezone, a novo dominantno izdanje nekadanjeg studenta Djuka očekujemo večeras protiv Bruklina u "Amerikan erlajns centru" (2.00).
Jasno je da se Maveriksi nalaze u fazi građena novog tima, trejdovanje Luke Dončića ispostavila se kao velika greška i česte povrede Dejvisa, kao i konstantno odsustvo Irvinga unazadile su ekipu koja je pre par sezona igrala finale NBA lige.
Sada Dalas gleda u budućnost, a vođa novog projekta je sjajni Kuper Fleg, prvi pik na ovogodišnjem draftu koji igra sve bolje kako sezona odmiče.
Iako ga ne krasi dobar šut za tri, Fleg ima sjajan ulaz, odličan je sa polu distance, a najveća prednost mu je visina (206cm) i brzina koje i te kako ume da koristi.
Popunjava sve kolone i u proseku ubacuje 18.9 poena, hvata 6.4 skoka i deli 4.2 asistencije, a zanimljivo je da ga Kid često koristi na poziciji plejmejkera, kao što je nekada radio sa Adetokumbom kada mu je bio trener u Milvokiju.
Večerašnji rival Maveriksa biće Bruklin koja je u veoma lošoj formi, generalno ima veoma slabu kampanju i ovo je lepa prilika za Flega da dominantno pokaže zašto ga mnogi smatraju za jednim od najvećih generacijskih talenata 21. veka.
NAŠ TIP: Kuper Fleg +19,5 (kvota 1,55)
BONUS VIDEO: Šampioni u fokusu: Anđela Vuković | Radoznalost je njena supermoć
Preporučujemo
NAŠI PREDLOZI: "Tip" - tiket za ponedeljak
12. 01. 2026. u 07:00
LjUDI ŠOKIRANI SCENOM NA RTS-U: Umesto zastave Srbije - OVO! A evo kako je skandal objasnio Javni servis!
Srbija i Španija igraju veliki derbi 2. kola Evropskog prvenstva u vaterpolu 2026 čiji je domaćin Beograd, ali pred taj meč još se ne smiruju strasti od onoga što se desilo na debiju "delfina" na ovom šampionatu, kada su igrali protiv Holandije.
12. 01. 2026. u 16:50
TUŽAN DAN ZA TENIS: Iznenadno se penzionisao velikan, baš pred Australijan open!
Najnovije vesti iz tenisa tiču se kraja jedne zapažene karijere.
12. 01. 2026. u 15:35
ODUŠEVILA RUSIJU: Ukrajinka posle finala javno ponizila Arinu, a kada su se reflektori ugasili Sabalenka je uradila - ovo
ARINA Sabalenka ne samo da je odbranila titulu na VTA turniru u Brizbejnu, već je tom prilikom beloruska teniserka oduševila i svoju zemlju, ali i Rusiju - sa čijim teniserkama i ona nastupa bez državnih obeležja otkako je počeo rat u Ukrajini, odnosno "Specijalna vojna operacija", kako to Ruska Federacija zove.
12. 01. 2026. u 16:25
Komentari (0)