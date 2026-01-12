"NASLEDNIK" LUKE DONČIĆA IGRA SJAJNO: Prvi pik sa drafta pokazuje zašto ga mnogi smatraju generacijskim talentom

JEDNA od retkih pozitivnih stvari za Dalas nakon trejda Luke Dončića je draftovanje Kupera Flega koji igra veoma dobro tokom svoje ruki sezone, a novo dominantno izdanje nekadanjeg studenta Djuka očekujemo večeras protiv Bruklina u "Amerikan erlajns centru" (2.00).

Foto: Profimedia

Jasno je da se Maveriksi nalaze u fazi građena novog tima, trejdovanje Luke Dončića ispostavila se kao velika greška i česte povrede Dejvisa, kao i konstantno odsustvo Irvinga unazadile su ekipu koja je pre par sezona igrala finale NBA lige.

Sada Dalas gleda u budućnost, a vođa novog projekta je sjajni Kuper Fleg, prvi pik na ovogodišnjem draftu koji igra sve bolje kako sezona odmiče.

Iako ga ne krasi dobar šut za tri, Fleg ima sjajan ulaz, odličan je sa polu distance, a najveća prednost mu je visina (206cm) i brzina koje i te kako ume da koristi.

Popunjava sve kolone i u proseku ubacuje 18.9 poena, hvata 6.4 skoka i deli 4.2 asistencije, a zanimljivo je da ga Kid često koristi na poziciji plejmejkera, kao što je nekada radio sa Adetokumbom kada mu je bio trener u Milvokiju.

Večerašnji rival Maveriksa biće Bruklin koja je u veoma lošoj formi, generalno ima veoma slabu kampanju i ovo je lepa prilika za Flega da dominantno pokaže zašto ga mnogi smatraju za jednim od najvećih generacijskih talenata 21. veka.

NAŠ TIP: Kuper Fleg +19,5 (kvota 1,55)

