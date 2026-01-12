FORMA IM NIJE NA ZAVIDNOM NIVOU: Seltiksi su poraženi na svom terenu

KOŠARKAŠI Bostona će u noći između ponedeljka i utorka gostovati Indijani.

FOTO: Tanjug/AP/Steven Senne

Seltiksima je forma pala, u prethodna tri kola su pretrpeli dva poraza. Pre samo dva dana poraženi su od San Antonija na svom terenu,.

Sparsi su još jednom potvrdili da na njih ove sezone treba i te kako obratiti pažlju, slavili su rezultatom 95:100.

Derik Vajt je sa 269 pogodaka bio najefikasniji u poraženom taboru, dok ga je pratio Džejlen braun sa 27.

Verujemo da će Boston danas opravdati ulogu favorita.

NAŠ TIP: Indijana - Boston 2 (kvota 1,45)

