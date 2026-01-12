TIP ostali sportovi

FORMA IM NIJE NA ZAVIDNOM NIVOU: Seltiksi su poraženi na svom terenu

Marko Milosavljević

12. 01. 2026. u 14:14

KOŠARKAŠI Bostona će u noći između ponedeljka i utorka gostovati Indijani.

ФОРМА ИМ НИЈЕ НА ЗАВИДНОМ НИВОУ: Селтикси су поражени на свом терену

FOTO: Tanjug/AP/Steven Senne

Seltiksima je forma pala, u prethodna tri kola su pretrpeli dva poraza. Pre samo dva dana poraženi su od San Antonija na svom terenu,.

Sparsi su još jednom potvrdili da na njih ove sezone treba i te kako obratiti pažlju, slavili su rezultatom 95:100.

Derik Vajt je sa 269 pogodaka bio najefikasniji u poraženom taboru, dok ga je pratio Džejlen braun sa 27.

Verujemo da će Boston danas opravdati ulogu favorita.

NAŠ TIP: Indijana - Boston 2 (kvota 1,45)

POGLEDAJTE NAJNOVIJU EPIZODU KLADIONIČARSKIH PRIČA

Preuzmite našu aplikaciju za ljubitelje klađenja

Preporučujemo

Pratite vesti prema vašim interesovanjima

Novosti Google News
Tagovi
pogledaj sve

Drugi pišu

Pročitajte više

ŠTA SE SPREMA U EVROPI? Nemački general upozorava: Bacite se na posao... kad stvari postanu gadne, ostaćete sami!
Svet

0 0

ŠTA SE SPREMA U EVROPI? Nemački general upozorava: "Bacite se na posao... kad stvari postanu gadne, ostaćete sami!"

"NE treba mi međunarodno pravo", rekao je Donald Tramp u intervjuu za Njujork Tajms. Njegovo jedino ograničenje u odnosima s drugim zemljama? "Moj moral - ja. To je jedino što me može zaustaviti". Američki predsednik dalje napominje da će možda morati da bira između Grenlanda i NATO-a – dodajući da savez nije ništa bez Sjedinjenih Država.

12. 01. 2026. u 17:06

Komentari (0)

Ostavi komentar

Najnovije iz rubrike

Politika
Tenis
Fudbal
KADA SE NIKOLA JOKIĆ VRAĆA NA TEREN?! Ovo su nojnovije informacije!

KADA SE NIKOLA JOKIĆ VRAĆA NA TEREN?! Ovo su nojnovije informacije!