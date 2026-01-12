TIP ostali sportovi

VATERPOLO TIKET: Evo predloga sa Evropskog prvenstva

Marko Milosavljević

12. 01. 2026. u 14:21

TRENUTNO se u Srbiji igra Evropsko prvenstvo u vaterpolu, a mi smo za vas spremili nove predloge.

FOTO: AP

Vaterpolo tiket

15.15 Mađarska - Crna Gora H1 -2,5 (1,87)

20.30 Španija - Srbija 1. poluvreme 2 (3,25)

Kvota: 6,08

