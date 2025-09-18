LAGANO DOLAZI: Tip predlog za "sigurica tiket" sa tri realne kvote

ZA danas smo vam spremili sledeće predloge.

FOTO: Profimedia

Četvrtak 21.00 Mančester siti - Napoli 1X (1,20)

*Do 10.000, bez depozita!

Bonus koji ispunjava 3 želje - zavrti točak sreće, uzmi do 300% bonusa i igraj do 5 dana besplatno!* 21.00 Njukasl - Barselona |1+&2+ (1,38)

21.00 Sporting Lisabon - Kairat Almati 1&2-6 (1,34) 21.00 Njukasl - Barselona |1+&2+ (1,38)21.00 Sporting Lisabon - Kairat Almati 1&2-6 (1,34) Ukupna kvota: 2,22

Siti bi trebao bar osvojiti bod na "Etihadu", a verovatno će i pobediti ekipu Napolija, ali mi smo oprezni jer je Konte veliki majstor trenerskog zanata.

Barsa igra ofanzivno, na gol više, a Njukasl je odličan pred svojim navijačima i tipujemo da će biti golova na "Sent Džejmsis parku".

Kairat je napravio senzaciju plasmanom u Ligu šampiona, ali gostovanje Sportingu će teško preživeti, "lavovi" su znatno bolja ekipa i očekujemo da to pokažu večeras na "Žoze Alvaldeu".

BONUS VIDEO - ŠAMPIONI U FOKUSU: Andrej Popović mladi fizičar iz Kikinde