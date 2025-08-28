"ORLOVI" SU DOMINIRALI U PRVOM MEČU: "Aristokrate" se neće dobro provesti ni u revanšu

FREDRIKSTAD dočekuje ekipu Kristal palasa sa malo nade da može da se domogne Lige konferencija.

FOTO: Tanjug/AP

Fredrikstad nije uspeo da se nosi sa Midtjilandom u kvalifikacijama za Ligu Evrope, izgubivši oba meča razlikom od dva gola. Slabi rezultati nastavljeni su i u domaćem šampionatu, gde norveški klub ima svega dve pobede u poslednjih 16 zvaničnih utakmica.

Kristal Palas je u prvom meču potpuno dominirao – orlovi su imali čak 74% poseda i uputili 25 udaraca, od kojih je pet išlo u okvir gola. Iako nisu uspeli da materijalizuju brojne prilike, remi im sada donosi istorijski plasman u grupnu fazu evropskog takmičenja.

Fredrikstad je primio gol u 14 od poslednjih 15 mečeva, pa je teško poverovati da će zadržati mrežu netaknutu protiv tima sa ofanzivnim potencijalom kakav ima Kristal palas. Imajući to u vidu, možemo da očekujemo revanš sa velikim brojem golova.

NAŠ TIP: 3+ (kvota 1,78)

