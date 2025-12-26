Politika

"VUČIĆ JE KRIV" Brnabić: Medijalna zarada sada duplo veća nego što je bila prosečna zarada pre 11 godina

В. Н.

26. 12. 2025. u 14:55

PREDSEDNICA Skupštine Srbije Ana Brnabić izjavila je da je medijalna zarada sada duplo veća nego što je bila prosečna zarada pre 11 godina.

Foto: Tanjug

- RZS je objavio da je prosečna neto zarada u oktobru ove godine bila 110,670 dinara, tj. 943 evra. Prosečna neto zarada je veća za 11,2% nominalno, odnosno za 6,8% realno u odnosu na oktobar 2024. Medijalna neto zarada za oktobar 2025. iznosila je 86,695 dinara, tj. 739 evra, što znači da je 50% zaposlenih ostvarilo zaradu do navedenog iznosa. Tako da je medijalna zarada sada duplo veća nego što je bila prosečna zarada pre 11 godina! Aleksandar Vučić je kriv - objavila je Brnabićeva na mreži X.

