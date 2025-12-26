"VUČIĆ JE KRIV" Brnabić: Medijalna zarada sada duplo veća nego što je bila prosečna zarada pre 11 godina

PREDSEDNICA Skupštine Srbije Ana Brnabić izjavila je da je medijalna zarada sada duplo veća nego što je bila prosečna zarada pre 11 godina.

Foto: Tanjug

- RZS je objavio da je prosečna neto zarada u oktobru ove godine bila 110,670 dinara, tj. 943 evra. Prosečna neto zarada je veća za 11,2% nominalno, odnosno za 6,8% realno u odnosu na oktobar 2024. Medijalna neto zarada za oktobar 2025. iznosila je 86,695 dinara, tj. 739 evra, što znači da je 50% zaposlenih ostvarilo zaradu do navedenog iznosa. Tako da je medijalna zarada sada duplo veća nego što je bila prosečna zarada pre 11 godina! Aleksandar Vučić je kriv - objavila je Brnabićeva na mreži X.

Medijalna neto zarada za oktobar 2025. iznosila je 86,695 dinara, tj. 739 evra,…