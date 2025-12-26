NEĆU LUKSUZ, VEĆ EMOCIJU: Goga Sekulić iznenadila javnost (FOTO)

GOGA Sekulić nastavlja da potvrđuje status jedne od najdugovečnijih i najtraženijih pevačica na domaćoj sceni, to je učinila novim singlm pod nazivom „Drugi plan“, zajedno sa pratećim spotom koji je već privukao veliku pažnju publike.

Foto: Privatna arhiva

Ove godine Goga obeležava punih 25 godina karijere, tokom kojih je izgradila prepoznatljiv muzički pravac i nanizala brojne hitove. Pesme poput „Seksi biznismen“, „Gaćice“, „Vuče lopove“, „Rekord sam oborila“, ali i mnoge druge, i danas su nezaobilazne na žurkama i nastupima širom regiona. Foto: Privatna arhiva

Novi singl „Drugi plan“ potpisuje sarajevski hitmejker Feđa Imamović, koji je radio i muziku i tekst. Pesma nosi jaku poruku o odnosima u kojima materijalne stvari gube smisao, što se jasno čuje i kroz stihove:

- Ti bi sve prodao, kola, kuću, apartmane, da ti ja glavu naslonim na rame - kao i refren u kojem Goga jasno stavlja do znanja šta joj nije važno:

- Neću tvoje poklone, neće tvoje stanove, ti znaš tamo gde emocija stanuje. Foto: Privatna arhiva

Reakcije publike su vrlo dobre, a pored same pesme, komentari se u velikoj meri odnose i na Gogin izgled u spotu, kao i na njenu prepoznatljivu boju glasa, po kojoj je godinama unazad poznata.

Kada je reč o nastupima, Goga je trenutno jedna od najangažovanijih pevačica. Tokom decembra i januara očekuje je više od 20 nastupa širom regiona i Evrope, što dodatno potvrđuje da interesovanje publike za njen rad ne jenjava ni posle dve i po decenije na sceni.

