GOLEADA NA VIDIKU: Gosti postižu dva gola po utakmici - i primaju bar po jedan

U duelu dva člana Lige 1, Vigan u utorak dočekuje Stokport u drugom kolu EFL kupa.

Profimedia/ IMAGO

Domaćin u ovaj meč ulazi posle remija 2:2 sa Roteramom. Tim Rajana Loua je već savladao Nots kaunti u prvom kolu kupa i sada juri plasman u treću rundu po prvi put od sezone 2013/14.

Stokport, s druge strane, dolazi posle trijumfa od 2:1 nad Bartonom, kojim je prekinuo seriju od dva meča bez pobede. Ekipa Dejva Čalinira u prvih šest utakmica postigla je čak 12 golova, ali je i gotovo u svakoj primala golove, što bi moglo biti ključna slabost.

Dok Vigen računa na domaći teren i iskustvo, gosti se uzdaju u napadačku formu i podatak da su neporaženi u prethodna dva susreta sa Latiksima. Očekivan je otvoren i neizvesan meč.

NAŠ PREDLOG:GG (kvota 1,60)

