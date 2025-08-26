GOLEADA NA VIDIKU: Gosti postižu dva gola po utakmici - i primaju bar po jedan
U duelu dva člana Lige 1, Vigan u utorak dočekuje Stokport u drugom kolu EFL kupa.
Domaćin u ovaj meč ulazi posle remija 2:2 sa Roteramom. Tim Rajana Loua je već savladao Nots kaunti u prvom kolu kupa i sada juri plasman u treću rundu po prvi put od sezone 2013/14.
Stokport, s druge strane, dolazi posle trijumfa od 2:1 nad Bartonom, kojim je prekinuo seriju od dva meča bez pobede. Ekipa Dejva Čalinira u prvih šest utakmica postigla je čak 12 golova, ali je i gotovo u svakoj primala golove, što bi moglo biti ključna slabost.
Dok Vigen računa na domaći teren i iskustvo, gosti se uzdaju u napadačku formu i podatak da su neporaženi u prethodna dva susreta sa Latiksima. Očekivan je otvoren i neizvesan meč.
NAŠ PREDLOG:GG (kvota 1,60)
