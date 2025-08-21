SRBI U CENTRU PAŽNJE: Jović i Nikolić protiv budućnosti odbrane naše reprezentacije

JEDAN od zanimljivjih dvomeča plej-of faze kvalifikacija za Ligu konferencija odigraće Anderleht i AEK iz Atine, a prvi susret biće odigran večeras na "Loto parku" od 20 časova.

Foto: Printskrin/AEK_FC_OFFICIAL

Pored toga što su ovo jedni od jačih timova po imenima u završnoj fazi kvalifikacija, poseban značaj ovoj utakmici daje i to što glavnu reč vode Srbi, tačnije dva fudbalera i jedan trener.

Marko Nikolić je nakon uspešnog perioda na klupi CSKA preuzeo AEK iz Atine, dobio je ozbiljnu ponudu, prihvatio je i sa njim na čelu se nadaju da će pored plasmana u grupnu fazu Lige konferencija tim iz prestonice voditi i bitku za titulu u domaćem prvenstvu.

"Žuto-crni" ulažu veliki novac već godinama, to je bio slučaj i ovog leta, a jedno od najzanimljivijih pojačanja bio je naš reprezentativac Luka Jović koji se na sjajan nači predstavio navijačima.

U prošlom kolu kvalifikacija protiv Arisa je debitovao i postigao odlučujući gol u produžecima, poslavši tako svoj tim u plej-of fazu.

Pre eliminacije Arisa, AEK je bio bolji od Hapoel Ber Ševe, tako da se može reći da je i Nikolić imao odličan start na klupi atinskog velikana.

Sa druge strane, onaj koji će pokušati da ih zaustavi je još jedan naš reprezentativac, Jan Karlo Simić.

Nekada velika nada Milana svoju karijeru je prošle sezone prebacila u Anderleht i to se pokazala kao ispravna odluka, Simić ima veoma solidnu minutažu u redovima "ljubičastih", dobro se razvija i s obzirom da naša reprezentacija igra sa tri štopera pod Stojkovićem mogao bi biti budućnost (i sadašnjost) naše odbrane zajedno sa Milenkovićem i Pavlovićem.

Što se tiče Anderlehta, on je započeo evorpsku avanturu u drugom kolu kvalifikacija za Ligu Evrope, ali je tamo eliminisan od Hekena i "spustio" se u Ligu konferencija gde je bio bolji od Šerifa iz Tiraspolja.

Pored toga odigrao je i četiri meča u Župiler pro ligi gde je treći na tabeli sa devet osvojenih bodova, tako da u odličnoj fizičkoj formi dočekuje ovaj dvomeč.

Očekujemo da se AEK zatvori, Nikolić voli oprezan fudbal, čekaće revanš i trebao bi večeras biti u podređenoj poziciji, zbog toga tipujemo duplu šansu na Anderleht uz malo golova.

BONUS VIDEO: Kladioničarske priče Milana Đurice