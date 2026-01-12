Ostali sportovi

JOŠ JEDNA U NIZU MEDALJA ĐORĐA SALAPURE: Uspeh karatiste Zrenjanina

Б. Г.

12. 01. 2026. u 17:38

Sjajan početak godine za Đorđa Salapuru, reprezentativca Srbije i karatistu Zrenjanina, koji je još jednom potvrdio da pripada samom vrhu svetskog karatea.

ЈОШ ЈЕДНА У НИЗУ МЕДАЉА ЂОРЂА САЛАПУРЕ: Успех каратисте Зрењанина

Karate klub Zrenjanin

Na prestižnom turniru Karate 1 Serije A u Tbilisiju u Gruziji, Đorđe je osvojio srebrnu medalju u kategoriji -84 kg.
 
  Put do finala bio je sve samo ne lak. Već u prvom kolu savladao je takmičara iz Turske rezultatom 7:6, zatim borbenog Iranca 3:2, a potom još jednog predstavnika Irana ubedljivo sa 8:2. U osmini finala ponovo se suočio sa iranskim rivalom i slavio rezultatom 3:2, dok je u četvrtfinalu bio bolji od takmičara iz Rusije sa 7:3.
U polufinalu je pokazao potpunu kontrolu i sigurnost protiv Japanca, pobedivši sa 2:0.
U finalu je, nakon velike borbe, poražen od Iranca rezultatom 1:4, ali je srebrna medalja zasluženo zasijala kao potvrda vrhunskog nastupa.
 
  - Ovo je druga medalja za Đorđa sa tri turnira u ovoj kategoriji, što jasno govori o kontinuitetu, posvećenosti i ogromnom radu uloženom u svaki trening i svaki meč - naglasio je njegov trener Vladimir Ilić, uz napomenu da borbeno srce, disciplina i vera, uvek daji i da je osvojeno srebro korak dalje, motiv više i jasna poruka da najbolje tek dolazi.

