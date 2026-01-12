PREDSEDNICA MOLDAVIJE ŠOKIRALA SVE: Glasala bih za ponovno ujedinjenje sa Rumunijom, sve nam je teže da preživimo

PREDSEDNICA Moldavije Maja Sandu izjavila je da bi glasala za ponovno ujedinjenje sa Rumunijom, ukoliko bi se to pitanje našlo na referendumu, ukazujući da je njenoj zemlji sve teže da samostalno "preživi".

Sa populacijom od 2,4 miliona, stisnuta između Rumunije i Ukrajine, Moldavija je postala meta ruskog hibridnog rata, uključujući dezinformacije i izborne manipulacije, prenosi Politiko.

- Ako budemo imali referendum, ja bih glasala za ponovno ujedinjenje sa Rumunijom. Pogledajte šta se danas događa oko Moldavije, pogledajte šta se dešava u svetu - izjavila je za jedan britanski podkast Sandu koja predvodi pro-evropsku vladu u Kišinjevu.

Prema njenim rečima, maloj zemlji poput Moldavije sve je teže da preživi kao demokratska, suverena zemlja, i da se naravno suprotstavi Rusiji.

Moldavija je bila deo Rumunije od 1918. do 1940. godine, kada ju je anektirao tadašnji Sovjetski Savez, da bi potom proglasila nezavisnost 1991. godine, nakon pada Gvozdene zavese, podsetio je Politiko.

Kako se navodi, na referendumu 2024., stanovnici Moldavije su tesnom većinom od 50,4 odsto glasali za pristupanje Evropskoj uniji, a referendumski proces obeležilo je mešanje Rusije.

Sandu je ponovo izabrana za predsednicu sa oko 55 odsto glasova, pobedivši svog proruskog protivnika. Uprkos tome što je izrazila svoju ličnu podršku, Sandu je dodala da prihvata da ideju o ponovnom ujedinjenju sa Rumunijom ne podržava većina u Moldaviji, za razliku od pridruživanja EU, za šta je zemlja podnela zahtev 2022. godine.

Ankete pokazuju da se oko dve trećine Moldavaca protivi ponovnom ujedinjenju, dok je podrška ovoj ideji tradicionalno veća u Rumuniji, navodi Politiko.