DANSKI POSLANIK O TRAMPOVIM ZABLUDAMA: Rusija i Kina nisu pretnja Grenlandu, ali znamo ko jeste

RUSIJA i Kina ne predstavljaju pretnju Grenlandu, poručio je danski poslanik zadužen za bezbednost Rasmus Jarlov, dok američki predsednik Donald Tramp želi da preuzme kontrolu nad ovim arktičkim ostrvom.

Ilustracija V. N.

Inače, Tramp je više puta izjavljivao da je neophodno da SAD preuzmu Grenland, autonomnu teritoriju pod danskim suverenitetom, kako bi odvratile Rusiju i Kinu. Nije isključio ni upotrebu sile. Izjave američkog predsednika izazvale su razdor između SAD i evropskih članica NATO-a, koje su se okupile i podržale Dansku, tvrdeći da "Grenland pripada narodu".

Rasmus Jarlov, predsednik danskog parlamentarnog odbora za odbranu juče se sukobio sa stručnjakom za bezbednost Velinom Čakarovom, koja je tvrdila da evropske nacije koje ne shvataju ozbiljno "pretnju" od Rusije i Kine "nisu pratile dešavanja na Arktiku u poslednjih deset godina".

-Ja sam na čelu odbrambenog komiteta u Danskoj... Dobijam sve relevantne informacije o tome. Mogu vas uveriti da su vaše fantazije o velikoj pretnji Kine i Rusije po Grenland zablude. Vi ste pretnja. Ne oni, napisao je Jarlov na društvenim mrežama, ali nije precizirao na koga misli.

Rusija, čija zapadna granica leži više od 3.000 kilometara od Grenlanda, nije naročito komentarisala Trampove napore da pridobije ostrvo, osim što je Moskva više puta insistirala da se poštuju želje stanovništva Grenlanda. Ankete pokazuju da na Grenlandu gotovo da ne postoji interesovanje za pridruživanje SAD. Moskva je spekulacije da planira da napadne zapadne zemlje okarakterisala kao "besmislice".

Kina je negirala da želi da kontroliše Grenland i suprotstavila se Trampovoj retorici. Nakon što je Tramp tvrdio da je Grenland "prekriven kineskim brodovima", portparol Ministarstva spoljnih poslova Lin Đijan je rekao da Peking poziva SAD "da prestanu da koriste takozvanu 'kinesku pretnju' kao izgovor za težnju ka sebičnoj dobiti".

U subotu je Dejli mejl objavio da je Tramp naredio svojim generalima da spreme plan za potencijalnu invaziju na Grenland, a izvori upozoravaju da bi to moglo dovesti do "uništenja NATO-a iznutra".

(rt.rs)

BONUS VIDEO - PATROLA SA PUTNICIMA, NA BRZOJ PRUZI, OD BEOGRADA DO SUBOTICE: "Vožnja deluje gotovo neprimetno"