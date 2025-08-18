TIP IZDVAJA ZA PONEDELJAK: Monpelje drma kriza
* Albasete se "puni" sa Almerijom
NAŠ PREDLOG
16.00: NIKI VOLOS - PANETOLIKOS 2 (1.70)
18.00: Arđeš - Ocelul 0-2 (1.55)
19.00: Južna Afrika - Uganda 0-2 (1.55)
19.00: Odenze - Arhus GG (1.65)
19.00: Partizan - IMT 1 (1.50)
20.45: LE MAN - MONPELjE 1 (2.50)
21.00: Lids - Everton 1 (2.40)
21.00: Elče - Betis 2-3 (2.10)
21.15: Torino - Modena 1 (1.50)
21.30: ALMERIJA - ALBASETE 3+ (1.70)
SVET TENISA GLEDA I NE VERUJE: Evo šta je upravo saopštio Ju-Es open!
Najnovije vesti iz tenisa su - spektakularne.
18. 08. 2025. u 12:13
SKANDAL! Fatalna stjuardesa koštala fudbalera razvoda! A tek kod koga je pobegla šokirana žena...
Najnovije vesti iz sveta fudbala su prilično šokantne.
18. 08. 2025. u 19:23
KAKVE VESTI PRED EVROBASKET! Srbija dobija pojačanje o kome je maštala?
NAJAVIO je Svetislav Pešić još pre pola godine Tristana Vukčevića u dresu Srbije, što se i obistinuilo ovog leta, gde će mladi as biti jedan od nosioca na Evropskom prvenstvu.
18. 08. 2025. u 10:49
Komentari (0)