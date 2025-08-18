Tip fudbal

TIP IZDVAJA ZA PONEDELJAK: Monpelje drma kriza

Žarko Urošević

18. 08. 2025. u 10:46

* Albasete se "puni" sa Almerijom

ТИП ИЗДВАЈА ЗА ПОНЕДЕЉАК: Монпеље дрма криза

Foto: EPA-EFE/Guillaume Horcajuelo

NAŠ PREDLOG

16.00: NIKI VOLOS - PANETOLIKOS  2  (1.70)

18.00: Arđeš - Ocelul 0-2  (1.55)

19.00: Južna Afrika - Uganda  0-2  (1.55)

19.00: Odenze - Arhus  GG  (1.65)

19.00: Partizan - IMT  1  (1.50)

20.45: LE MAN - MONPELjE   1  (2.50)

21.00: Lids - Everton  1  (2.40)

21.00: Elče - Betis  2-3  (2.10)

21.15: Torino - Modena  1  (1.50)

21.30: ALMERIJA - ALBASETE  3+  (1.70)

