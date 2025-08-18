RUNJAJIĆ RADI SJAJAN POSAO NA KLUPI UDINEZEA: "Zebre" su ređale pobede na pripremama i u odličnoj formi dočekuju takmičarski deo sezone
U prvom kolu Kupa Italije gledaćemo obračun Udinezea i Kararezea koji se sastaju na čuvenom "Friuliju" od 20 časova i 45 minuta.
Kosta Runjajić je prošle sezone odradio odličan posao na klupi Udinezea, odmakao ih je od zone ispadanja, držao u gornjem delu tabele većim delom sezone, a u jednom trenutku su čak i držali prvo mesto.
Veliko poverenje ima uprava u nemačkog trenera srpskih korena, a rezultati na pripremama pokazuju da je to i više nego ispravna odluka.
Iako je preko leta znatno promenio tim i prodao nosioce igre poput Lorence Luke, Luke Bijola i Florijana Tovana, "zebre" su dovele adekvatna pojačanja i na na šest pripremih utakmica upisale su impresivnih pet trijumfa.
Ekipa u odličnom ritmu dočekuje takmičarski deo sezone, a pre početka prvenstva, koje otvara protiv Verone na "Friuliju" idućeg vikenda, očekuje ih meč sa Kararezeom kojeg dočekuju u prvom kolu Kupa Italije.
Drugoligaš je na priprema odigrao tri meča, upisao jedan trijumf i jasno mu je da je veliki autsajder na severu Italije.
NAŠ TIP: 1&2-5 (kvota 1,70)
BONUS VIDEO: Kladioničarske priče Milana Đurice
Komentari (0)