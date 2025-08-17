Tip fudbal

3+ TIKET ZA DANAS: Na ovim utakmicama mreže će se "sigurno" tresti

В.М.

17. 08. 2025. u 10:16

ZA danas smo vam spremili četiri predloga.

3+ ТИКЕТ ЗА ДАНАС: На овим утакмицама мреже ће се сигурно трести

Foto: Profimedia

Nedelja

14.00 Vejle - Mitjuland UG 3+ (1,47)

14.30 Tvente - PSV UG 3+ (1,39)
19.30 Valeranga - Sarpsborg UG 3+ (1,40)
20.45 Nant - PSŽ UG 3+ (1,46)

 Ukupna kvota: 4,17

