JURIMO TREĆU "SIGURICU" U NIZU: Evo današnjeg Tipovog "lagano dolazi" tiketa sa tri realne kvote
TIP vam je juče sastavio tiket sa tri "sigurice" koji je lagano došao.
Nedelja
18.30 Parma - Peskara 1 (1,34)
21.15 Milan - Bari 1 (1,19)
Ukupna kvota: 2,29
