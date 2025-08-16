Tip fudbal

JUČE JE LAGANO DOŠLO: Evo današnjeg Tip "sigurica tiketa" sa tri realne kvote

Новости онлајн

16. 08. 2025. u 08:30

TIP vam je juče sastavio tiket sa četiri "sigurice" koji je lagano došao.

ЈУЧЕ ЈЕ ЛАГАНО ДОШЛО: Ево данашњег Тип сигурица тикета са три реалне квоте

Foto: Profimedia

Taj tiket možete da "čekirate" na linku OVDE, a evo i današnjih predloga:

Petak

16.05 Šabab - El Dafra 1 (1,24)

*Do 10.000, bez depozita!
Bonus koji ispunjava 3 želje - zavrti točak sreće, uzmi do 300% bonusa i igraj do 5 dana besplatno!*

18.00 Libek - Darmštat 1 (1,21)
19.00 Monako - Avr 1 (1,28)

Ukupna kvota: 1,92

POGLEDAJTE NAJNOVIJU EPIZODU KLADIONIČARSKIH PRIČA
 

Preuzmite našu aplikaciju za ljubitelje klađenja

Pratite vesti prema vašim interesovanjima

Novosti Google News
Tagovi

Drugi pišu

Pročitajte više

Komentari (0)

Ostavi komentar

Najnovije iz rubrike

Politika
Tenis
Fudbal
ŠEŠELJ BEZ KOČNICA: Predsednik SRS predlaže šta uraditi blokaderima teroristima (VIDEO)

ŠEŠELj BEZ KOČNICA: Predsednik SRS predlaže šta uraditi blokaderima teroristima (VIDEO)