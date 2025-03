DOMAĆI TIP: Borba za plej-of će se voditi do poslednjeg kola!

POSLEDNjI meč 28. kola Superlige Srbije odigraće Novi Pazar i Železničar iz Pančeva (19.00).

FOTO: FK Crvena zvezda

Ovo je obračun timova koji se bore za plasman u plej-of i pobeda bi mnogo značila obema ekipama. Izjednačeni su po broju osvojenih bodova (35) i nalaze se na devetom, odnosno desetom mestu, tik ispod pozicija koje vode u plej-of.

Dišu za vratom Čukaričkom i TSC-u koji im beže jedan, odnosno dva poena, a nakon ovog do kraja su ostala da se odigraju još dva kola i trebali bi gledati veoma zanimljivu bitku za poslednje dve pozicije koje vode u plej-of.

Što se tiče forme, u boljoj današnji duel očekuje Železničar koji je vezao tri meča bez poraza i ostvario uzastopne pobede nad Tekstilcem i OFK Beogradom (3:0, 2:1), tako da sa dosta samopouzdanja dolazi na jug Srbije.

Sa druge strane, Pazaru fali konstantnosti, nikako da veže tri, četiri dobra meča i na poslednjih pet utakmica ostvario je dve pobede uz isto toliko poraza i remi.

Uverenje domaćinu da može do bitnih bodova daje to što je u prvom delu sezone savladao Železničar s 1:0 u Pančevu, kao i to da je poslednja dva meča Pazar pred svojim navijačima završio trijumfalno (TSC, Napredak).

