DRAMA NA SENT DŽEJMS PARKU: Obe ekipe igraj una gol više

03. 09. 2025. u 13:35 >> 13:35

U sredu će Brakli taun ugostiti Karlajl junajted na stadionu "Sent Džejms park", u okviru Nacionalne lige.

Brakli nastavlja sa promenjivim rezultatima, ali stabilnost u odbrani i borbenost u sredini terena pokazuju da ekipa ima potencijal za više.

U poslednjem meču, na domaćem terenu, Brakli je remizirao protiv Skandtorpa 1:1, a obe ekipe su postigle gol u drugom poluvremenu. Potom je Brakli gostovao kod Tamvorta i odigrao još jedan remi 1:1, dok je na svom terenu pobedio Ročdejl 2:1. Još jedan poraz zabeležen je u gostima kod Jeovila 2:1, a u međuvremenu su slavili i protiv Istleja 1:0.

Karlajl junajted u poslednjih pet utakmica pokazuje solidnu formu – dve pobede, dva remija i jedan poraz. Najnoviji meč, gostovanje kod Satona, završen je porazom 2:1, dok su pet dana ranije deklasirali Brejntrija 5:0. Pobeda 1:0 u gostima kod Vildstona i remi protiv Solihula 1:1 pokazuju da ekipa dobro kontroliše igru i efikasno koristi svoje šanse.

Očekuje se dinamičan meč dve podjednake ekipe koje redovno postižu golove, pa je realno očekivati da oba tima postignu pogodak.

NAŠ PREDLOG: GG (kvota 1.65)

