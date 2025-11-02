MILOŠ STANIMIROVIĆ: PAOK lako do pokera

* Menadžer iz Atine, o parovima najkvalitetnije lige Grčke

Ilustracija

MOJ TIP

nedelja,

Larisa – Levadijakos X2

PANSERAIKOS – PAOK 2&3+

AEK – PANETOLIKOS 1

ponedeljak,

Asteras – OFI 12

AEK je kao „bos po trnju“ prošao u derbijima sa Olimpijakosom i PAOK. Tim Marka Nikolića, već okršajem sa Panetolikosom, morao bi da pronađe „otporniji par cipela“ i krene čvršće da korača.

PAOK je vezao tri pobede i na terenu Panseraikosa vrlo lako može da dođe do pokera.