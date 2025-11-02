Tip Asova

MILOŠ STANIMIROVIĆ: PAOK lako do pokera

Žarko Urošević

02. 11. 2025. u 08:20

* Menadžer iz Atine, o parovima najkvalitetnije lige Grčke

МИЛОШ СТАНИМИРОВИЋ: ПАОК лако до покера

Ilustracija

MOJ TIP

nedelja, 

Larisa – Levadijakos X2

PANSERAIKOS – PAOK 2&3+

AEK – PANETOLIKOS 1

ponedeljak, 

Asteras – OFI 12

AEK je kao „bos po trnju“ prošao u derbijima sa Olimpijakosom i PAOK. Tim Marka Nikolića, već okršajem sa Panetolikosom, morao bi da pronađe „otporniji par cipela“ i krene čvršće da korača.

PAOK je vezao tri pobede i na terenu Panseraikosa vrlo lako može da dođe do pokera.

