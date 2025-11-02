MILOŠ STANIMIROVIĆ: PAOK lako do pokera
* Menadžer iz Atine, o parovima najkvalitetnije lige Grčke
MOJ TIP
nedelja,
Larisa – Levadijakos X2
PANSERAIKOS – PAOK 2&3+
AEK – PANETOLIKOS 1
ponedeljak,
Asteras – OFI 12
AEK je kao „bos po trnju“ prošao u derbijima sa Olimpijakosom i PAOK. Tim Marka Nikolića, već okršajem sa Panetolikosom, morao bi da pronađe „otporniji par cipela“ i krene čvršće da korača.
PAOK je vezao tri pobede i na terenu Panseraikosa vrlo lako može da dođe do pokera.
